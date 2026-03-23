Do 300 tys. euro na wyciągnięcie ręki – kasa dla polskich firm

Pomoc de minimis jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w szczególny sposób mogą skorzystać z łatwego dostępu do pieniędzy. Główne założenie tej formy pomocy to zapewnienie, by miała ona minimalny wpływ na konkurencję na unijnym rynku wewnętrznym.

Małe przedsiębiorstwa zatrudniają mniej niż 50 pracowników i mają roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro, natomiast średnie przedsiębiorstwa zatrudniają mniej niż 250 osób, a ich obrót nie przekracza 50 mln euro. Pieniądze z pomocy de minimis w 2026 roku można wydać na szeroko pojęty rozwój i utrzymanie firmy oraz na inwestycje.

De minimis – co jest osiągalne?

W grę wchodzi zakup maszyn, oprogramowania, wyposażenia, szkolenia pracowników, marketing, doradztwo (Granty na Eurogranty), usługi wzornicze (Design dla przedsiębiorców), a także na ulgi podatkowe, zwolnienia z ZUS, pożyczki oraz dotacje na start, zgodnie z celem konkretnego programu. To także preferencyjne pożyczki i kredyty na działalność operacyjną oraz umorzenie odsetek w ZUS, czy odroczenie spłaty zobowiązań podatkowych.

Pomoc ta jest udzielana w ramach bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat. Maksymalna kwota pomocy to 300 tys. euro brutto – taką kwotą państwo może dofinansować jedną firmę na przestrzeni 3 lat. Firmy z sektora drogowego transportu towarów mogą otrzymać 100 tys. euro brutto.

Wyłączenia z pomocy de minimis w 2026 roku obejmują głównie sektory rybołówstwa, akwakultury oraz podstawowej produkcji rolnej, a także działalność eksportową i faworyzującą towary krajowe.

Kto chce skorzystać z de mnimis w 2026 roku?

Okazuje się, że aż 92 proc. średnich i dużych firm w Polsce planuje w 2026 roku realizować projekty, które mogą uzyskać wsparcie publiczne – tak wynika z najnowszego raportu KPMG „Płynność i strategia finansowa w 2026 roku”. Przedsiębiorcy najczęściej chcą inwestować w digitalizację, automatyzację oraz innowacje, a także rozwijać obszary badawczo-rozwojowe.

W ostatnich trzech latach 84 proc. przedsiębiorstw już skorzystało z takiego wsparcia.

Największym zainteresowaniem cieszą się projekty związane z digitalizacją i automatyzacją, w tym wykorzystaniem sztucznej inteligencji — wskazało na nie 32 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 31 proc., zamierza przeznaczyć środki na badania i rozwój oraz innowacje. Wśród innych priorytetów znalazły się rozwój kompetencji pracowników (22 proc.), inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną (21 proc.), a także ekspansja zagraniczna (11 proc.).

