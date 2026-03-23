Prawie 9 zł za diesla. Poczta Polska wypłaci dodatek paliwowy

W nowym tygodniu kierowcy obudzili się w nowej rzeczywistości: cena litra oleju napędowego zbliża się do 9 zł, a za litr benzyny 95 trzeba zapłacić 7,34 zł. O cenach paliw premium lepiej nie wspominać: Diesel Miles+ na stacjach Circle K kosztuje aż 8,95 zł/l, na BP Ultimate Diesel kosztuje 8,74 zł/l, Verva 98 to wydatek 8,44 zł/l na stacjach koncernu Orlen. Właściciele aut z instalacją LPG mogą zapomnieć o litrze gazu za 2,49 zł. Dziś to przedział 3,43–3,59 zł/l.

Paliwowy szok zmusza firmy transportowe do podejmowania drastycznych kroków, a organizacje branżowe ostrzegają przed ryzykiem masowych upadłości. Przedstawiciele branży ostrzegają, że bez wsparcia państwa część firm może nie przetrwać najbliższych miesięcy. Na sytuację reaguje też Poczta Polska.

Przewoźnicy chcą dopłat do paliwa

Północna Izba Gospodarcza wspólnie z firmami transportowymi, prawnikami oraz Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych przygotowuje apel do premiera Donalda Tuska oraz ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.

W ciągu tygodnia koszt obsługi przewozu drogowego wzrósł z około 140 zł za 100 kilometrów do nawet 190 zł. Ceny paliw w hurcie są średnio o ponad 40 proc. wyższe niż w lutym i ciągle rosną. Co proponują przewoźnicy?

czasowe dopłaty do litra paliwa dla firm transportowych ,

obniżenie akcyzy i opłaty paliwowej do minimalnego poziomu dopuszczonego przez prawo unijne ,

wprowadzenie mechanizmu „paliwa profesjonalnego” z częściowym zwrotem kosztów ,

czasowe ulgi lub odroczenia danin publicznych dla firm zagrożonych upadłością .

Rekompensata od Poczty Polskiej

Zarząd Poczty Polskiej ogłosił, że pracownicy używający prywatnych samochodów w pracy otrzymają dodatki paliwowe. Obecne stawki zwrotu kosztów są regulowane prawnie, jednak w obliczu ostatnich wzrostów cen paliw uznano, zarząd uznał, że trzeba przekroczyć standardowe limity i zapewnić pracownikom wyższą rekompensatę.

Dodatkowa rekompensata objejmuje zarówno kierowców samochodów osobowych, jak i użytkowników motocykli oraz motorowerów. Pracownicy otrzymają odpowiednio 0,14 zł za każdy przejechany kilometr samochodem oraz 0,05 zł w przypadku pojazdów jednośladowych. Wypłaty tej nadprogramowej kwoty będą przyznawane ponad podstawowe stawki.

Wprowadzone przez Pocztę Polską wsparcie będzie obowiązywać przez dwa miesiące: od 1 marca do 30 kwietnia 2026 roku.

Ceny paliw rosną od końca lutego 2026 roku, czyli od rozpoczęcia przez koalicję USA-Izrael operacji „Epicka furia” wymierzonej w Iran.

