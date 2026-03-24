Google stawia na AI i szkolenia. Polacy mogą zyskać ważną przewagę na rynku pracy

Google ogłosiło nową inicjatywę, która ma wspierać osoby i firmy w całej Europie w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy i biznesie. Jak podano w komunikacie prasowym, w ramach projektu firma przeznaczy 30 mln dolarów na Europejski Fundusz AI Opportunity prowadzony przez Google.org. Równocześnie rozszerzony ma zostać dostęp do certyfikatu Google AI Professional Certificate.

Nowa inicjatywa Google

Nowa inicjatywa działa pod nazwą „AI Works for Europe”. Google realizuje ją we współpracy z sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami oraz uczelniami wyższymi. Celem programu jest wsparcie europejskich pracowników i studentów w zdobywaniu kluczowych kompetencji AI, które mają pomóc odnaleźć się w nowej gospodarce.

Jak zaznaczono w komunikacie, pierwsze zobowiązanie w ramach „AI Works for Europe” obejmuje właśnie wsparcie w wysokości 30 mln dolarów dla europejskiego funduszu Google.org AI Opportunity Fund. Do tego mają dojść nowe zasoby edukacyjne, które pomogą pracownikom rozwijać podstawowe umiejętności związane ze sztuczną inteligencją. To oznacza, że projekt ma łączyć finansowanie z konkretnymi narzędziami do nauki i praktycznego rozwoju.

W Polsce działania Google w obszarze rozwoju kompetencji AI koncentrują się wokół programu „Umiejętności Jutra”. Najnowsza odsłona tego projektu, czyli „Umiejętności Jutra: AI”, została w całości poświęcona praktycznemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracy i biznesie. To właśnie na tym poziomie nowa strategia Google może mieć bezpośrednie znaczenie dla polskich pracowników i przedsiębiorców.

Skala zainteresowania podobnymi inicjatywami już teraz jest bardzo duża. Jak wskazano, w dwóch ostatnich edycjach programu zgłosiło się ponad 110 tys. osób. Program jest kierowany do właścicieli i pracowników małych i średnich firm, specjalistów z różnych branż, a także do osób, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. To pokazuje, że rozwój kompetencji związanych z AI przestaje być tematem wyłącznie dla branży technologicznej i obejmuje coraz szerszą grupę uczestników rynku.

Nowy certyfikat

Google zapowiedziało też, że w nadchodzących miesiącach udostępni nowy certyfikat Google AI Professional Certificate. Ma on pomóc pracownikom oraz firmom zdobywać praktyczne umiejętności korzystania z narzędzi AI. Oznacza to, że wsparcie nie będzie ograniczać się wyłącznie do ogólnych materiałów edukacyjnych, ale ma obejmować także bardziej usystematyzowaną ścieżkę zdobywania kompetencji.

W komunikacie zwrócono uwagę na wyniki badań IPSOS. Pokazują one, że jedną z kluczowych kompetencji w erze sztucznej inteligencji staje się tzw. AI literacy. Chodzi o umiejętność rozumienia działania AI, krytycznej oceny uzyskiwanych wyników oraz świadomego podejmowania decyzji przy wykorzystaniu tych narzędzi. Program ma mieć charakter praktyczny i wspierać osoby pracujące w branżach, które już teraz przechodzą transformację technologiczną. Celem jest rozwijanie umiejętności realnie oczekiwanych przez pracodawców.

Nowa inicjatywa Google pokazuje więc, że rozwój kompetencji AI ma być traktowany jako ważny element przygotowania pracowników i firm do zmian na rynku. W Polsce może to oznaczać kolejne możliwości nauki, zdobywania praktycznych kwalifikacji i wzmacniania pozycji zawodowej w czasie coraz szybszej transformacji technologicznej.

Tak wkrótce będą wyglądały Mapy Google. Znamy szczegółyCzytaj też:

Czarnek uderzył w „oze-sroze”. PSL pokazuje zdjęcia jego dachu