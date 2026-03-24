Nowy pomysł na niedziele handlowe. Związkowcy nie kryją wściekłości

Wraca temat wprowadzenia zmian w ustawie o niedzielnym handlu. Szefowa Polski 2050, a zarazem ministra rozwoju i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w wywiadzie dla „Faktu” zaproponowała, by praca w ostatnim dniu tygodnia była dobrowolna – dla chętnych pracowników i z wyższym wynagrodzeniem.

Niedziele handlowe po nowemu? Związkowcy przeciw

Pomysł ten krytykują związkowcy. — Pracownicy handlu mają wiele obowiązków, często po trzy osoby na zmianie muszą obsłużyć cały sklep, robiąc pracę za trzech. Jeden dzień wolny w tygodniu to minimum, by mogli odpocząć. Absolutnie nie zgodzą się na niedziele handlowe, nawet jeśli miałaby obowiązywać dobrowolność — komentuje dla gazety Gabriela Kaim z NSZZ Solidarność.

— To, że pani minister mówi, że będzie zagwarantowane, iż pracownicy przyjdą z wyboru — kto w to uwierzy? Nawet przed świętami ludzie są zaniepokojeni, bo nie wiedzą, czy pracodawca nie przedłuży godzin pracy. To nie jest straż pożarna ani energetyka, aby ciągle coś musiało być otwarte. Handlowe niedziele? Nie, koniec. Nie dopuścimy do tego — dodaje.

W podobnym tonie wypowiedział się Wojciech Jendrusiak, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy. — Grafiki są zmieniane z dnia na dzień, nie mogą niczego zaplanować. Dla nich to złoto mieć niedzielę, którą mogą spędzić w pełni po swojemu, a nie przy kasie. Nawet wyższe stawki w tym dniu nie skłonią ich do pracy — wolą wyższe wynagrodzenie w normalne dni tygodnia niż dorabiać w niedzielę, która powinna być gwarantowanym dniem wolnym — mówi „Faktowi" związkowiec.

W tym miesiącu minęło osiem lat od wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W początkowym okresie – od marca do grudnia 2018 roku – sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. W roku ubiegłym nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia.

Czytaj też:

