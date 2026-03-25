ZUS zapowiada wsparcie dla kobiet w ciąży. Jeszcze w kwietniu

– Kobiety w ciąży to klientki ze szczególnymi potrzebami, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi im naprzeciw – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

ZUS zapowiada poradnik dla kobiet w ciąży

Instytucja przygotowuje poradnik dla przyszłych mam, który ma pomóc im w nawigacji po systemie ubezpieczeń społecznych. Znajdą się w nim informacje o ubezpieczeniu chorobowym i wynikających z niego uprawnieniach do świadczeń w ciąży i po narodzinach dziecka. Publikacja jest zaplanowana na kwiecień.

ZUS uruchomił też specjalną skrzynkę mailową [email protected], na którą kobiety mogą zgłaszać pytania i wątpliwości dotyczące działań ZUS.

Przedstawiciele instytucji przypominają, że we wrześniu wrześniu ubiegłego roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zadeklarowała ona, że uczuli swoich pracowników, by uwzględniali szczególną sytuację kobiet w ciąży i tuż po urodzeniu dziecka. Niebawem nastąpi weryfikacja tego, jak zalecenia zostały wdrożone.

– Zaleciliśmy, by postępowania wobec kobiet w ciąży prowadzili ze szczególną empatią, by uwzględniali ich sytuację emocjonalną i zdrowotną. Położyliśmy nacisk na to, by komunikacja z przyszłymi i obecnymi mamami była wyważona i zrozumiała, tak by uniknęły niepotrzebnego stresu. Po kilku miesiącach czas na weryfikację, sprawdzimy jak te zalecenia zostały wdrożone – mówi członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Jednocześnie ZUS zwraca uwagę, że zgodnie z prawem na obowiązek prowadzić działania kontrolne. Przypomina, że dotyczy to na równi wszystkich ubezpieczonych, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny czy rodzinny. Z danych przedstawionych przez instytucję wynika, że od początku roku otrzymał 73 703 wnioski (stan na 23 marca) o zasiłek chorobowy za czas zwolnień lekarskich w ciąży (zwolnienia z kodem „B”). Dotyczyły 29 233 kobiet. W tym okresie zostały wydanie dwie decyzje o odmowie prawa do zasiłku chorobowego.

