Gra na polexit, nowa broń w walce z bankami i kadyrowiec gwiazdą AfD. Nowy „Wprost”

„Unia staje się coraz brzydsza”. – W perspektywie dającej się przewidzieć, czyli za dekadę, dwie, rozważałbym wyjście z UE. Ten proces, jak sądzę, nie będzie dotyczył tylko Polski. W tej chwili nie jest to scenariusz realistyczny, więc zalecałbym szukanie tożsamości w ramach sojuszu eurorealistów – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej prof. Ryszard Legutko, były europoseł PiS-u.

„Krótka droga do polexitu”. – Droga do polexitu może okazać się zaskakująco krótka i łatwa – ostrzega przed możliwym scenariuszem prof. Witold Orłowski w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Nowa broń w walce z bankami”. Wyrok TSUE otworzył nową drogę dla kredytobiorców z WIBOR. Nie każdy jednak zyska na nim tak samo. W jaki sposób warto przeanalizować swoją umowę? Na pytania Witolda Ziomka odpowiada adwokatka Anna Wolna-Sroka.

„Kadyrowiec gwiazdą AfD”. Noah Krieger robi zawrotną karierę w szeregach AfD. Naprawdę nazywa się Murad Dadajew i ma ścisłe powiązania z czeczeńskim dyktatorem Ramzanem Kadyrowem – pisze Jakub Mielnik.

Co jeszcze w nowym „Wprost"

„Efekt Czarnka”. Kandydat PiS-u na premiera ma powstrzymać odpływ wyborców i poprawić notowania partii. Na razie najlepiej radzi sobie z narzucaniem narracji – analizuje Eliza Olczyk.

„Nam się wszystko udaje”. – Pieniądze na SAFE są na stole. Po co szukać innych? To bardzo tanie pieniądze – przekonuje w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Hanna Gronkiewicz-Waltz, europosłanka KO.

„Czas na masę i rzeźbę”. Nowe otwarcie w ugrupowaniu stworzonym przez Szymona Hołownię. On sam dla Agnieszki Niesłuchowskiej komentuje tę zmianę: – To się powinno stać dawno i mówiłem o tym już na początku.

„Pokolenie terapii”. Dr Joanna Gutral dla Marty Byczkowskiej-Nowak omawia ustawę o zawodzie psychologa: – Pozostawia sporo do życzenia. Osoby oferujące „kanapkę z psychologią” pozostają poza odpowiedzialnością.

„Szkolna monarchia”. Jak bumerang powraca propozycja przesunięcia letniej przerwy od nauki. My, uczniowie, nie chcemy „wakacji na kredyt” – apeluje w rozmowie z Magdaleną Frindt Paweł Mrozek, lider Akcji Uczniowskiej.

„Eureka, ja to wiem”. – W sytuacjach, w których dane są niepełne, a stawka wysoka, przedsiębiorcy odwołują się do przeczucia – mówi Krystynie Romanowskiej Laura Huang, autorka książki „Już to wiesz. Odkryj potęgę intuicji”

„Aktywność jest jak lek”. Dzięki odpowiednio zaplanowanej aktywności fizycznej czasem można wyleczyć zaburzenia rytmu serca i nie jest konieczna ablacja – tłumaczy w rozmowie z Katarzyną Pinkosz prof. Łukasz Małek, kardiolog sportowy.

„Gzik po amerykańsku”. Pierogi i twarożek właśnie spełniają swój amerykański sen. Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska o tym, jak skromna kuchnia polskich emigrantów szturmem zdobywa Stany Zjednoczone.

Czytaj też:

100 największych polskich firm rodzinnych. Nowy ranking „Wprost”Czytaj też:

Marcin Gortat o największych błędach polskich rodziców. „Dzieci chcą normalności”