Więcej pracy na niepełny etat. Kobiety ostro dorabiają do emerytury

Dane Eurostatu pokazują, że w ostatnim kwartale 2025 roku w Polsce pracowało więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej w tym okresie – ponad 17,3 mln osób.

W porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku liczba ta zwiększyła się o niemal 100 tys., czyli 0,6 proc. Biorąc pod uwagę fakt, że polskie społeczeństwo się starzeje i kurczy to zaskakujące statystyki.

Polska się starzeje, maleje i niedołężnieje

Jak wyliczył Głowny Urząd Statystyczny, liczba ludności Polski na koniec 2025 roku spadła o 157 tys. osób w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku – do 37,332 mln. Stopa ubytku rzeczywistego wyniosła minus 0,42 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. ludności ubyło około 42 osoby. W 2024 roku było to 39 osób.

Liczba urodzeń była o około 168 tys. niższa od liczby zgonów, a współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł minus 4,5 wobec minus 4,2 rok wcześniej.

W końcu 2025 roku w wieku produkcyjnym było 21,7 mln osób, o około 128 tys. mniej niż przed rokiem. To 58,1 proc. ludności ogółem. Wzrasta za to liczba emerytów i rencistów – w końcu 2025 roku liczba ludności w tym wieku wyniosła 9 mln osób, a jej udział w ogólnej populacji wzrósł do 24,2 proc. (z 23,8 proc. w 2024 roku oraz 14,8 proc. w 2000 roku).

A jednak zmniejszyła się liczba osób biernych zawodowo. Według Eurostatu, współczynnik aktywności awodowej w grupie 15-74 lata wzrósł do 64,9 proc. z 63,9 proc. rok wcześniej. Wskaźnik ten pokazuje, jaka część populacji pracuje lub jest bezrobotna, czyli, zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy, szuka pracy i jest gotowa ją podjąć.

Szczególnie mocno, bo o 1,4 pkt proc. rok do roku, zwiększył się współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 55-64 lat. W przypadku kobiet z tej grupy wieku zwyżka sięgnęła 2,1 pkt proc.

Aktywność zawodowa kobiet w wieku 55-64 lat w IV kwartale 2025 roku wynosiła w Polsce zaledwie 52,2 proc., w porównaniu do 64,2 proc. średnio w Unii Europejskiej, co jest pokłosiem wcześniejszego przechodzenie na emeryturę. Wśród mężczyzn z tej samej grupy wiekowej wynosił 73,8 proc., o 2,1 pkt proc. mniej niż średnio w UE.

A jednak pozytywne zmiany na rynku pracy

Udział osób pracujących w całej populacji osób w wieku 15-74 lat zwiększył się do 62,8 proc. z 62,1 proc. rok wcześniej. To, podobnie jak w przypadku współczynnika aktywności zawodowej, nowy rekord. Polski rynek pracy otworzył się na wszystkie osoby, które chcą pracować – niezależnie od płci, wieku, sprawności oraz możliwości czasowych. Jedną z tych zmian jest wzrost dostępności pracy w niepełnym wymiarze godzin.

W IV kwartale 2025 roku na niepełny etat pracowało w Polsce ponad 1,25 mln osób, o blisko 160 tys. (14,5 proc.) więcej niż rok wcześniej. To bezprecedensowy wzrost. W całym minionym roku liczba pracujących w niepełnym wymiarze godzin wynosiła średnio nieco ponad 1,2 mln osób, o 80 tys. więcej niż w 2024 roku.

