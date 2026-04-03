W tych sklepach kupisz jajka po niższej cenie. To ostatni moment

Wielkanoc coraz bliżej. Czego, jak czego, ale na świątecznym stole nie może zabraknąć jajek. Jak pokazuje raport Hiper-Com Poland i UCE RESEARCH, przed tegorocznymi świętami sieci handlowe zrobiły mniej akcji promocyjnych na jajka niż przed przed rokiem (spadek o 4,6 proc.). Według twórców raportu, można to tłumaczyć zmianą strategii handlowej w warunkach podwyższonej niepewności kosztów w tej kategorii. Część sieci mogła ograniczyć liczbę promocji, aby nie nadwyrężać marży w okresie, gdy popyt i tak rośnie. Ponadto, w wielu sieciach widać trend przenoszenia nacisku z liczby akcji na ich jakość.

– Ma być mniej promocji, ale bardziej precyzyjnie ustawionych, np. tylko na wybrane rozmiary, klasy, marki własne albo przy zakupie tzw. wielosztuk. W praktyce rynek coraz częściej gra też mechanikami lojalnościowymi i kuponami w aplikacjach, które nie zawsze są liczone jako klasyczne akcje gazetkowe – mówi Julita Pryzmont, współautorka raportu z Hiper-Com Poland.

Promocje na jajka. Wyróżniają się dyskonty

Okazuje się, że największe spadki liczby promocji na jajka odnotowano w hipermarketach i supermarketach (spadek odpowiednio o 20 proc. i 16,7 proc. rok do roku). Pryzmont wskazuje, że oba formaty ograniczają liczbę akcji, ponieważ bardziej chronią marżę, a zarazem częściej stawiają na selektywne, mniej kosztowne mechanizmy niż na masową liczbę promocji.

– Widać efekt przesunięcia działań promocyjnych na bardziej dochodowe kategorie oraz ograniczania kosztów. Hipermarkety i supermarkety odchodzą od intensywnego promowania produktów pierwszej potrzeby, a dodatkowo efekt ten pogłębia wysoka baza z poprzedniego roku – wyjaśnia Robert Biegaj, konsultant merytoryczny raportu z Shopfully Poland.

Gdzie na promocje można liczyć? Z raportu wynika, że największy przyrost zanotowały dyskonty (wzrost o 30 proc. rok do roku). Według Julity Pryzmont ma to związek z faktem iż najsilniej walczą one o klienta w okresach szczytowego popytu. Dyskonty traktują jajka jako klasyczny magnes w koszyku świątecznym. To produkt powszechny, łatwy do porównania między sieciami i bardzo widoczny dla konsumenta. Duży przyrost akcji jest elementem utrzymania wizerunku lidera cenowego i przechwytywania ruchu tuż przed Wielkanocą.

Z raportu można również wyczytać, że w tym roku jedno jajko w sklepach detalicznych kosztuje średnio 1,03 zł (wartość uśredniona w promocji i cenie regularnej). Zdaniem twórców raportu pokazuje to, że rynek jaj jest obecnie w fazie stabilizacji. Po wcześniejszych wzrostach kosztów produkcji ceny przestały rosnąć, ale nie wróciły też do wcześniejszych, niższych poziomów. Kluczowe jest to, że w tej kategorii cena rośnie szybciej niż spada. Dlatego, nawet przy stabilizacji, rzadko wraca do wcześniejszych minimów.

– Moim zdaniem, średnia cena jajka na tym poziomie pokazuje, że rynek wszedł w nową fazę cenową – wyraźnie wyższą niż jeszcze rok czy dwa lata temu. To nie jest poziom skrajny, ale już standardowy dla detalu. Wzrost wynika głównie z ograniczonej podaży oraz rosnących kosztów produkcji i dystrybucji. Jednocześnie utrzymujący się wysoki popyt sprawia, że ceny nie tylko nie spadają, ale pozostają relatywnie stabilne na podwyższonym poziomie – komentuje Robert Biegaj.

Dane zostały przygotowane przez Hiper-Com Poland i UCE RESEARCH. Analiza objęła okresy od 17 marca 2025 r. do 14 kwietnia 2025 r. oraz od 2 do 30 marca 2026 r. (czyli na 4 tygodnie przed świętami). W ww. celu sprawdzono blisko 400 cen detalicznych i prawie pół tysiąca akcji promocyjnych w największych na rynku formatach retailowych, tj. dyskontach, hipermarketach, supermarketach, sieciach convenience oraz cash&carry.

