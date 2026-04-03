Sklepy zmieniają godziny otwarcia przed Wielkanocą. Sprawdź, kiedy zrobić zakupy

Okres przedświątecznych przygotowań wkracza w decydującą fazę, a jak przygotowania, to i zakupy. Popularne sieci handlowe wydłużają godziny pracy swoich placówek do późnych godzin.

Kaufland i Aldi czynne prawie do północy

– W dniach 1 – 3 kwietnia nasze sklepy będą czynne dłużej tj. do godziny 23:30, z wyłączeniem placówek zlokalizowanych w galeriach handlowych. Dotyczy to między innymi sklepu w Białymstoku przy ulicy Wierzbowej 2, marketu w Warszawie zlokalizowanego w centrum handlowym Fort Wola oraz w Nowym Sączu w centrum handlowym Trzy Korony – poinformowali Bankier.pl przedstawiciele biura prasowego sieci Kaufland.

W Wielką Sobotę placówki sieci Kaufland będą czynne do 13:00. Podobnie będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o markety Aldi. W piątek będą one w większości otwarte do godz. 23.00, a w sobotę od godz. 6:00 do 13:30. – Wydłużone godziny dotyczą większości naszych placówek. Mogą się jednak zdarzyć wyjątki, jak np. sklepy zlokalizowane na terenie galerii handlowych – dodaje przedstawicielka Aldi – podkreśla w rozmowie z portalem Edyta Bracik, Lider Zespołu Strategii Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Aldi Polska.

Do 23.00 w piątek i do 13.00 w sobotę będą również czynne sklepy sieci Auchan – W związku ze zwiększonym ruchem klientów grafiki pracy są dostosowywane do bieżących potrzeb operacyjnych, tak aby zapewnić sprawną obsługę przy zachowaniu obowiązujących norm czasu pracy – poinformowała Bankier.pl Hanna Bernatowicz z Auchan.

Warto skorzystać z wydłużonych godzin otwarcia sklepów, ponieważ większość z nich będzie jutro czynna do godz. 13.00. Wyjątkiem od tych zasad są małe sklepy osiedlowe oraz placówki franczyzowe, takie jak np. Żabka, gdzie o godzinach otwarcia decyduje właściciel. Jeśli to on stanie za ladą, sklep może być czynny dłużej, nawet po godzinie 14:00.

W kolejne dni, czyli w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny zdecydowana większość placówek będzie wyłączona z handlu. 5 i 6 kwietnia obowiązywać będą zasady podobne jak w niedziele niehandlowe, co oznacza, że zamknięte będą wszystkie duże markety, dyskonty oraz galerie handlowe. Na większe zakupy będziemy mogli sobie pozwolić we wtorek 7 kwietnia.

Czytaj też:

