Konkurencja i inwestycje napędzają rynek kurierski

Uwzględniono w nim szereg czynników, które bezpośrednio i pośrednio oddziałują na rozwój gospodarczy: między innymi podatki (VAT, PIT i CIT) płacone przez branżę kurierską, składki ZUS, wynagrodzenia dla pracowników, koszty podwykonawców, jak i inwestycje. Innymi słowy, właśnie w ten sposób branża kurierska oddziałuje na wzrost PKB. A oddziałuje – jak wynika z badania – coraz intensywniej. W 2025 r. biznes kurierski generował już 0,75% polskiego produktu krajowego brutto.

Na podstawie wykonanych na potrzeby raportu analiz, policzono, że wartość wpływu branży kurierskiej na polską gospodarkę w latach 2022–2025 wyniosła w sumie ok. 94,3 mld złotych. W 2025 roku było to 27,2 mld zł, a rok wcześniej 24,7 mld zł, z czego łączny wkład pochodzący z InPostu to 7,2 mld zł, z DPD – 5,1 mld z, zaś z DHL eCommerce – 3,5 mld zł. Spory udział mają tu też FedEx, UPS i GLS oraz Poczta Polska.

Firmy kurierskie mocno inwestują

Do tej pory na rynku utrzymywała się hegemonia jednego podmiotu. Jak pokazały zebrane i przeanalizowane dane – lidera gonią pozostali uczestnicy rynku usług kurierskich. Jak? Stawiają na inwestycje, m.in. w rozwój własnych sieci automatów paczkowych, nowoczesne centra logistyczne, sortownie i magazyny. Przykładowo w latach 2022–2024 DHL eCommerce przeznaczyło na inwestycje 17 proc. swoich przychodów, rozbudowując sieć terminali i sortowni, z których największa znajduje się pod Poznaniem – Międzynarodowe Centrum Logistyczne Robakowo. DPD stawia zaś na sieć punktów nadań i odbiorów oraz rozwija swoją ekologiczną flotę, podczas, gdy Allegro otworzyło w zeszłym roku pięć nowych magazynów One Kurier i uruchomiło ponad 1 000 automatów paczkowych One Box.

Konkurencyjność rośnie i nakręca rynek

Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR podkreśla, że wkład branży kurierskiej w gospodarkę krajową jest wyższy niż osiągany przez nią przychód, co wskazuje na innowacyjność i wysoką wartość dodaną generowaną przez ten sektor.

– Dodatkowo, w zagregowanej analizie z ponad 1700 sklepów internetowych widać, że nowi gracze stawiający własne sieci automatów paczkowych realnie przyczyniają się do obniżki kosztów dostaw, z czego korzystają konsumenci zamawiający towary przez internet – dodaje Furgalski.

Z analizy wynika, że średni koszt dostawy spada z ok. 17 zł przy jednym operatorze do niespełna 11 zł w sklepach współpracujących z siedmioma dostawcami. To z kolei pokazuje, że im większa konkurencja, tym rynek staje się zdrowszy. Poszczególne firmy zaczynają bowiem konkurować już nie tylko na liczbę wysłanych paczek czy obsłużonych klientów, ale także modelem działania czy siecią punktów odbioru w sklepach i punktach usługowych. Oferują przykładowo dostęp do sieci automatów i punktów odbioru we współpracy z partnerami handlowymi, np. supermarketami. Takie podejście nie tylko oddziałuje na rozwój logistyki e-commerce, ale także wspiera lokalny handel.

Pełen obraz oddziaływania na gospodarkę

– Analizując wpływ branży na gospodarkę, nie można ograniczać się do wartości świadczonych usług czy płaconych podatków. Tylko holistyczne podejście, bez wybiórczego analizowania poszczególnych danych daje pełen obraz – podsumował prof. Witold Orłowski.

Działalność firm z branży kurierskiej została przeanalizowana na podstawie danych z KRS za lata 2022–2024 oraz – szacunkowo – za rok 2025. Na podstawie sprawozdań finansowych wyliczony został wkład poszczególnych podmiotów w gospodarkę krajową, w tym płacone podatki, pensje, koszty (również usługi zlecane kurierom) i inne zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

