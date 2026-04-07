Albo polscy rolnicy dostaną unijne dopłaty, albo wojna trzepnie nas po kieszeni

Blokada bliskowschodniej cieśniny zmusza przewoźników do korzystania z dłuższych tras, co wydłuża czas transportu i znacząco podnosi jego koszty produkcji rolnej. Katar i Arabia Saudyjska, są jednymi z głównych dostawców nawozów i gazu ziemnego dla Europy, w tym również Polski.

Polscy rolnicy mogą wkrótce stanąć przed trudnym wyborem: albo ograniczyć nawożenie, albo zmniejszyć wielkość upraw, albo zrezygnować z części produkcji. Każda z tych decyzji prowadzi do niższych plonów, a to oznacza wzrost cen żywności, jak również możliwą niedostępność niektórych produktów. Dlatego chcą dopłat.

Polacy używają dużej coraz większej ilości nawozów

Nawozy mineralne (azotowe, fosforowe, potasowe, wapniowe) są kluczowe dla intensywnej produkcji rolniczej, pozwalając na osiągnięcie znacznie wyższych plonów z hektara niż w przypadku upraw bez nawożenia. I czego jak czego, ale nawozów to polscy rolnicy ziemi nie żałują.

GUS wyliczył, że w latach 2022/2023 polscy rolnicy średnio sypnęli około 122 kg nawozów mineralnych na 1 ha użytków rolnych. To mniej niż w roku gospodarczym 2019/2020, gdy na pola trafiło około 131 kg/ha, ale o wiele więcej niż blisko 25 lat temu - w latach 1999/2000 średnio rolnicy stosowali około 86 kg nawozów mineralnych na 1 ha użytków rolnych.

W Unii Europejskiej więcej od nas sypie tylko Francja oraz Niemcy. Następni wkoljeności Hiszpanie sypią tylko połowę tego co Polacy.

Plan ministerstwa dla polskich rolnikow

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zobowiąże ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego do przedstawienia planu pomocy rolnikom w związku z rosnącymi cenami nawozów. Jednak jak informuje resort rolnictwa, decyzja o formie wsparcia i sposobie jego sfinansowania leży po stronie Komisji Europejskiej.

Unijny spór dotyczy metody: czy przekierować bezpośrednio do rolników część wpływów z podatku węglowego na granicach UE, który objął m.in. nawozy sprowadzane spoza Wspólnoty, czy też po prostu zawiesić jego działanie i wpuścić na europejski rynek tanie nawozy z importu.

Hiszpania i Grecja już zdecydowały w sprawie pomocy swoim rolnikom

Hiszpania i Grecja nie czekając na ustalenia Komisji Europejskiej już podjęły indywidualne decyzje w tej sprawie. Z puli 877 mln euro Hiszpania przeznaczy 500 mln euro na dopłaty do nawozów. Rolnicy otrzymają wsparcie w formie stawek do hektara: 22 euro dla gruntów nienawadnianych oraz 55 euro dla upraw nawadnianych. Obowiązuje jednak limit – maksymalnie do 300 ha na gospodarstwo.

Grecki rząd przeznaczył 300 mln euro na wsparcie rolników, w tym na dopłaty do paliwa oraz nawozów. Najważniejszym elementem programu jest refundacja 15 proc. kosztów zakupu nawozów na podstawie faktur. Dodatkowo rolnicy mogą liczyć na dopłatę do paliwa na poziomie ok. 16 centów za litr.

Czytaj też:

