System kaucyjny na zakręcie. Jeden z operatorów traci zezwolenie

Na stronie interentowej firmy stoi jak byk: „EKO-Operator to podmiot, który powstał z myślą o obsłudze systemu kaucyjnego w Polsce”.

Dalej firma zapewnia, że „działając we współpracy z renomowanymi partnerami biznesowymi, zapewni kompleksową i skuteczną obsługę systemu kaucyjnego”. Już wiadomo, że nie rozliczy.

Pierwsza rezygnacja operatora w polskim systemie kaucyjnym

Spółka EKO-Operator współpracowała ze znaną Polakom firmą Remondis, zajmującą się odbiorem oraz segregacją odpadów i jak sama opisuje, miała „odbierać odpady opakowaniowe z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów zbierających odpady opakowaniowe, objęte systemem kaucyjnym”, a także rozliczać kaucję.

W zakładce „Aktualności” firma podała, że zakończyła prace nad specyfikacją techniczną maszyn do odbioru opakowań (RVM) przeznaczonych do obsługi w systemie kaucyjnym w Polsce. Kolejnym newsem jest informacja o współpracy z siecią sklepów Auchan oraz firmą Tetra Pak nad realizacją pilotażowego programu z udziałem automatów kaucyjnych, które oprócz opakowań ze szkła, plastiku i metalu, przyjmują również kartony po płynnej żywności. „Automaty stanęły w sklepie Auchan Łódź Polesie, a w maju pojawią się w Auchan Łódź Tulipan”.

Nie pojawią się, bo jak się okazuje, spółka EKO-Operator sama złożyła wniosek do resortu klimatu o wygaszenie niezbędnego zezwolenia na działnie w systemie kaucyjnym. Decyzja zapadła 20 marca 2026 roku i jest ostateczna. – Podjęliśmy świadomą i przemyślaną decyzję o zmianie kierunku naszego zaangażowania w system kaucyjny. Dziękujemy za dotychczasową współpracę wszystkim interesariuszom – poinformował Łukasz Gutt, członek zarządu EKO-Operator.

Czym teraz zajmie się Remondis?

Polski system kaucyjny został zaprojektowany jako model dopuszczający funkcjonowanie wielu operatorów jednocześnie.

Zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce ma obecnie siedem firm, choć nie wszystkie już działają: Zwrotka, PolKa Operator Kaucyjny, OK Operator Kaucyjny, Reselekt, KAUCJA.PL – Krajowy System Kaucyjny, Polski System Kaucyjny oraz Ecokaucja Polska.

EKO-Operator pierwotnie planował uruchomienie systemu 1 sierpnia 2026 roku. Remondis zamierza teraz rozwijać działalność centrów zliczania opakowań, które będą odpowiadały za weryfikację ręcznej zbiórki opakowań. „Jedno z takich centrów funkcjonuje już w Łodzi i pracuje na pełnych obrotach. Kolejne obiekty mają powstać w innych miastach Polski do końca bieżącego roku” - podał Łukasz Gutt.

