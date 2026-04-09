TVN zmieni właściciela. Prezes Paramount zrezygnował, jest oświadczenie spółki

Jak informowaliśmy w pierwszej połowie marca, Shell został pozwany przez Roberta Ciprianiego na kwotę 150 mln dol. (czyli – przy obecnym kursie – na ponad 545 mln zł). Jak twierdzi strona oskarżająca, były prezes Paramount miał nie zapłacić mu za usługi w zakresie komunikacji kryzysowej (które świadczył mu przez 18 miesięcy), a także nie udzielić obiecanej pomocy przy produkcji programu telewizyjnego „Star Serenade” – brzmią ustalenia tygodnika „Variety”.

To jednak nie jest najważniejsze – opinia publiczna szczególnie zainteresowana była poufnymi informacjami, które znaleźć miały się w pozwie. Ponoć Shell przekazał je Ciprianiemu. „Płacimy zbyt dużo za Warner Bros. Discovery” – powiedzieć miał były prezes Paramount Skydance. Stwierdzić miał ponadto, że gdyby spółka poczekała rok, mogłaby kupić WBD o wiele taniej. Ostatecznie, jak wiadomo, PS kupił WBD za rekordowe ok. 110 mld USD.

Miesiąc później gruchnęła wiadomość o odejściu Shella. Nie wiadomo, kto przejmie po nim schedę. Paramount poinformowało jedynie w oświadczeniu, że były prezes odchodzi, by „skupić się na pozwie”, który złożył biznesmen z branży hazardowej.

Jak podają Wirtualne Media, niejawne informacje, które Shell miał przekazać Ciprianiemu, dot. przejęcia WBD, ale także umowy między Paramount a federacją mieszanych sztuk walki UFC (Ultimate Fighting Championship), to przestępstwo. Według przepisów, które regulują amerykański rynek giełdowy, takie wieści przekazane powinny zostać najpierw inwestorom.

Shell nie przyznaje się do winy. Zapewnił, że Cipriani nie świadczył mu usług, o których mowa w pozwie, a także, iż nie przekazał biznesmenowi niejawnych informacji. Na pozew odpowiedział pozwem o zniesławienie.

