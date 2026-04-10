Znana sieć handlowa zamyka serwis internetowy. Pilne wieści dla klientów

Logowanie się w sklepie Źródło: Shutterstock
Po 13 latach funkcjonowania Selgros zamyka swój sklep internetowy. Dla klientów to ostatni moment na zalogowanie się.

Sieć handlowa Selgros ogłosiła zamknięcie swojego sklepu internetowego. Należący do Transgourmet Polska Selgros24.pl zakończył działalność z dniem 31 marca br. W oficjalnym komunikacie wyjaśniono, że wszystkie zamówienia złożone do godziny 23:59 tego dnia zostały zrealizowane i dostarczone zgodnie z wybraną przez klientów formą dostawy. Użytkownicy mogą logować się na swoje konta do 10 kwietnia, czyli do dzisiaj. Od 11 kwietnia serwis przestanie być całkowicie dostępny.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Po zamknięciu serwisu konta użytkowników w sklepie internetowym zostaną dezaktywowane. Dane będą w dalszym ciągu przetwarzane przez administratora w celu umożliwienia klientom sklepu Selgros24 dokonywania zakupów w stacjonarnych halach sprzedaży Selgros – poinformowano w komunikacie.

Selgros nie ma na razie w planach ponownego uruchamiania platformy e-commerce.

Wojciech Klinger, specjalista ds. marketingu w sieci Selgros podkreślił w komentarzu dla serwisu Next.gazeta.pl, że decyzja dotycząca zamknięcia Selgros24.pl jest wynikiem dostosowania strategii firmy do potrzeb rynku, w szczególności koncentracji na dalszym rozwoju handlu stacjonarnego oraz obsłudze profesjonalnej gastronomii.

Te dwa obszary od lat stanowią fundament naszej działalności i są kluczowe dla dalszego wzrostu Selgros. Sklep internetowy nie był kluczowym elementem tego modelu, który od zawsze opierał się na bezpośrednim kontakcie z produktem i swobodzie wyboru, zapewniając naszym klientom najlepsze doświadczenie zakupowe – podkreśla Klinger.

Selgros24.pl funkcjonował od 2013 roku, jako platforma zakupowa skierowana głównie do klientów biznesowych posiadających kartę klienta. Serwis oferował szeroki asortyment produktów. Można było w nim kupić m.in. artykuły biurowe, środki czystości, ale też żywność i drobne AGD. Kluczowym elementem oferty była możliwość zaopatrzenia firmy w jednym miejscu oraz uproszczone rozliczenia w formie jednej faktury.

Selgros od 1997 roku prowadzi sieć hurtowych hal handlowych, których obecnie jest to ok. 20. Zlokalizowane są w największych miastach. Firma koncentruje się na modelu cash & carry, obsługując zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Źródło: Gazeta.pl