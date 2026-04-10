Znana sieć handlowa zamyka serwis internetowy. Pilne wieści dla klientów

Sieć handlowa Selgros ogłosiła zamknięcie swojego sklepu internetowego. Należący do Transgourmet Polska Selgros24.pl zakończył działalność z dniem 31 marca br. W oficjalnym komunikacie wyjaśniono, że wszystkie zamówienia złożone do godziny 23:59 tego dnia zostały zrealizowane i dostarczone zgodnie z wybraną przez klientów formą dostawy. Użytkownicy mogą logować się na swoje konta do 10 kwietnia, czyli do dzisiaj. Od 11 kwietnia serwis przestanie być całkowicie dostępny.

Selgros zamyka sklep internetowy

– Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Po zamknięciu serwisu konta użytkowników w sklepie internetowym zostaną dezaktywowane. Dane będą w dalszym ciągu przetwarzane przez administratora w celu umożliwienia klientom sklepu Selgros24 dokonywania zakupów w stacjonarnych halach sprzedaży Selgros – poinformowano w komunikacie.

Selgros nie ma na razie w planach ponownego uruchamiania platformy e-commerce.

Wojciech Klinger, specjalista ds. marketingu w sieci Selgros podkreślił w komentarzu dla serwisu Next.gazeta.pl, że decyzja dotycząca zamknięcia Selgros24.pl jest wynikiem dostosowania strategii firmy do potrzeb rynku, w szczególności koncentracji na dalszym rozwoju handlu stacjonarnego oraz obsłudze profesjonalnej gastronomii.

– Te dwa obszary od lat stanowią fundament naszej działalności i są kluczowe dla dalszego wzrostu Selgros. Sklep internetowy nie był kluczowym elementem tego modelu, który od zawsze opierał się na bezpośrednim kontakcie z produktem i swobodzie wyboru, zapewniając naszym klientom najlepsze doświadczenie zakupowe – podkreśla Klinger.

Selgros24.pl funkcjonował od 2013 roku, jako platforma zakupowa skierowana głównie do klientów biznesowych posiadających kartę klienta. Serwis oferował szeroki asortyment produktów. Można było w nim kupić m.in. artykuły biurowe, środki czystości, ale też żywność i drobne AGD. Kluczowym elementem oferty była możliwość zaopatrzenia firmy w jednym miejscu oraz uproszczone rozliczenia w formie jednej faktury.

Selgros od 1997 roku prowadzi sieć hurtowych hal handlowych, których obecnie jest to ok. 20. Zlokalizowane są w największych miastach. Firma koncentruje się na modelu cash & carry, obsługując zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Czytaj też:

Ani Biedronka, ani Lidl. W tej sieci zrobimy najtaniej zakupyCzytaj też:

W Lidlu kawa o 60 proc. taniej, ale jest warunek. Zacznie się 10 kwietnia