TVN zmieni właściciela. Paramount zabrał głos ws. pieniędzy z Bliskiego Wschodu

Na początku tego tygodnia w mediach pojawiły się informacje, że inwestorzy z regionu Zatoki Perskiej mają pomóc firmie Paramount w przejęciu Warner Bros. Dziennik „The Wall Street Journal” informował, że PS prowadzi negocjacje ws. pozyskania kapitału o wartości ok. 24 mld dol. od trzech funduszy. Wśród zainteresowanych jest publiczna instytucja z Arabii Saudyjskiej, która miała być gotowa przeznaczyć na ten cel blisko 50 proc. całej wspomnianej kwoty.

Jak dowiedział się „Variety”, PS potwierdził inwestycje funduszy majątkowych. Firma zaznaczyła, że dzięki tej współpracy liczyć mogą na „potencjał strategicznych i komercyjnych możliwości”.

Wkrótce nastąpi przejęcie WBD, w tym grupy TVN, przez Paramount

Umowa konsorcjalna z funduszami majątkowymi z Arabii Saudyjskiej, Abu Zabi i Kataru – w opinii spółki – to „ważny kamień milowy” w transakcji dotyczącej WBD.

Gazeta przypomniała, że transakcja – przejęcie Warner Bros. przez PS za kwotę ok. 111 mld dol. – wciąż wymaga zgody akcjonariuszy pierwszego z gigantów medialnych. Fundusze z Bliskiego Wschodu zainwestują łącznie blisko 24 mld dol. (ok. 1/5 całej kwoty).

Paramount Skydance bez prezesa

Warto przy okazji tej rekordowej transakcji, do której dojść ma jesienią, wspomnieć, iż Paramount straciło niedawno prezesa. Jeff Shell odszedł – jak wynika z oficjalnego stanowiska spółki – by „skupić się na pozwie”.

Został on oskarżony przez biznesmena z branży hazardowej – Roberta Ciprianiego – m.in. o rzekome ujawnienie informacji poufnych, w tym dotyczących przejęcia WBD przez PS. Były członek zarządu miał m.in. ujawnić, że Paramount „płaci zbyt dużo za Warner Bros. Discovery”. Sugerował też, że gdyby PS zaczekał jeszcze rok, mogłaby kupić WBD znacznie taniej.

