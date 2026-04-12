Polska marka modowa i znany bloger łączą siły. „To świadomy wybór standardów”

Polanex, specjalista od męskich koszul, nawiązuje współpracę z Michałem Kędziorą, znanym jako Mr. Vintage.

Efektem jest kolekcja ponad 20 modeli na sezon wiosna–lato, oparta na prostym założeniu: mają dobrze wyglądać dziś – i równie dobrze za kilka lat. Fundamentem kolekcji są tkaniny z najwyższej półki – Thomas Mason i Albini – informuje marka.

– Dla Polanexu ta kolekcja jest czymś więcej niż sezonową premierą. To świadomy wybór standardów, które od lat są dla nas punktem odniesienia i które konsekwentnie rozwijamy w kolejnych projektach: szlachetnych tkanin, dopracowanej konstrukcji i koszuli, która ma dobrze wyglądać także po latach użytkowania – podkreśla Krzysztof Osowski, prezes Polanexu.

Made in Poland równa się jakość

Rzeczywiście, jakość i wysokie standardy to znak rozpoznawczy Polanexu, który od dziesięcioleci pracuje dla najbardziej wymagających marek modowych – takich jak Karl Lagerfeld czy Yves Saint Laurent.

I tym razem Polanex nie schodzi z obranego kursu, konsekwentnie stawiając na materiały i wykonanie z najwyższej półki. Podstawą kolekcji są tkaniny z renomowanych włoskich tkalni, od lat należących do ścisłej czołówki producentów tkanin koszulowych.

– W ostatnich latach obserwujemy wyraźne przesunięcie rynku w stronę obniżania parametrów produktu. Chcieliśmy pokazać, że nadal można dziś zaprojektować koszulę z myślą o trwałości, komforcie i długowieczności, a nie o sezonowości – stwierdza Krzysztof Osowski.

Jak zauważa, rynek koszul wyraźnie skręcił w stronę uproszczeń i optymalizacji kosztów. Ta kolekcja jest próbą powrotu do myślenia o produkcie w kategoriach jakości, a nie jednorazowego trendu – zaznacza marka.

Mr. Vintage i Polanex

Udział Michała Kędziory w projekcie nie jest przypadkowy. Koszula od lat zajmuje ważne miejsce w jego stylu, dlatego zależało mu, by kolekcja powstała na bazie materiałów z najwyższej półki i pozwalała realnie kształtować jej finalny charakter.

Mr. Vintage odpowiadał za stronę kreatywną projektu – od wyboru tkanin, przez kolorystykę i wzory, aż po detale konstrukcyjne. Prace nad kolekcją miały wyraźnie partnerski wymiar, w którym wizja twórcza spotykała się z doświadczeniem produkcyjnym Polanexu, a decyzje wypracowywano wspólnie w dialogu.

– To była bardzo świadoma praca nad detalem. Każda decyzja była przedmiotem dyskusji, czasem na poziomie milimetrów. To najlepiej pokazuje, jak dużą wagę Polanex przykłada do produktu – mówi Michał Kędziora.

Szyją nieprzerwanie od 1945 roku

Polanex działa nieprzerwanie od 1945 roku, kiedy w powojennym Gnieźnie – dokładnie 5 kwietnia – uruchomiono pierwszą manufakturę. Początkowo produkowano tu niemal wszystko: od ręczników po mundury.

Z czasem firma wyspecjalizowała się w koszulach – już w 1951 roku był to jej główny profil działalności, a w 1957 roku przyjęła nazwę Polanex, nawiązującą do tradycji regionu Polan i eksportowego charakteru produkcji. Dziś na koncie ma ponad 60 milionów uszytych koszul i współpracę z największymi domami mody na świecie.

