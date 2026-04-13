Polacy wygrali na Brexicie? Firmy z Polski rosną w siłę na Wyspach

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że sukces polskich firm w Wielkiej Brytanii po Brexicie nie oznacza, że wyjście z Unii Europejskiej byłoby dobre dla Polski. To nie jest pochwała Polexitu ani argument za opuszczeniem UE. Polskie firmy potrafiły wykorzystać konkretną sytuację rynkową, jaka pojawiła się po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, dlatego, że brytyjski rynek po Brexicie w wielu miejscach się zmienił.

Część firm ograniczyła tam aktywność, pojawiły się nowe luki i nowe potrzeby. Polskie przedsiębiorstwa umiały to zauważyć i weszły tam z ofertą, inwestycjami oraz nowymi miejscami pracy. To jednak nie znaczy, że sam Brexit był rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich ani że podobna droga miałaby sens w przypadku Polski.

Wielka Brytania nadal przyciąga inwestorów

Mimo politycznych i gospodarczych problemów związanych z Brexitem, Wielka Brytania wciąż jest jednym z najważniejszych miejsc dla zagranicznych inwestorów na świecie. Z raportu wynika, że do końca 2024 roku łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w UK wyniosła 3,3 biliona USD. To ponad 6% wszystkich światowych BIZ. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to około 47 tys. USD. Dzięki temu Wielka Brytania jest liderem wśród największych gospodarek świata.

Co ważne, w przeciwieństwie do innych dużych krajów Europy Zachodniej, znaczenie Wielkiej Brytanii jako miejsca dla światowych inwestycji nadal rośnie. Od 2016 roku udział Wielkiej Brytanii w światowym napływie BIZ wzrósł o 1,3 punktu procentowego. W tym samym czasie największe gospodarki Unii Europejskiej zanotowały spadek. To pokazuje, że brytyjski rynek nadal jest silny i atrakcyjny.

Raport wymienia dziesięć najważniejszych powodów, dla których Wielka Brytania pozostaje „europejskim magnesem dla inwestycji”. Są to m.in. innowacyjność, silne ośrodki specjalistyczne, ulgi podatkowe dla innowatorów, ochrona własności intelektualnej, wsparcie państwa dla biznesu, strefy inwestycyjne, dobra infrastruktura, sprawny transport, konkurencyjny system podatkowy oraz ulgi i zachęty podatkowe dla MŚP.

Dodatkowo brytyjski rząd realizuje dziesięcioletni program rozwoju „UK's Modern Industrial Strategy”. Skupia się on na ośmiu ważnych sektorach, takich jak zaawansowana produkcja, czysta energia, obronność, cyfryzacja i technologie, usługi finansowe, nauki przyrodnicze, przemysły kreatywne oraz usługi profesjonalne.

Polska liderem inwestycji z Europy Środkowo-Wschodniej

Dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie z Polski, Brexit okazał się momentem przełomowym. Robert Dobrzycki, prezes Panattoni Europe, wspomina w raporcie: „W tamtym czasie brakowało chęci do inwestowania, więc łatwość robienia biznesu wzrosła ze względu na mniejszą konkurencję. Dla nas to był idealny moment – otwarte drzwi, którymi weszliśmy”.

W latach 2020-2025 aż połowa wszystkich projektów inwestycyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej w Wielkiej Brytanii pochodziła właśnie z Polski. Co więcej, polskie firmy odpowiadały za 68% nowych miejsc pracy tworzonych przez inwestorów z tego regionu. Od 2019 roku polskie firmy zrealizowały na rynku brytyjskim 132 projekty, tworząc prawie 9,6 tys. miejsc.

Łączna wartość polskich inwestycji w Wielkiej Brytanii osiągnęła pod koniec 2024 roku rekordowy poziom 10,5 mld PLN. To 6,4% całego portfela polskich BIZ na świecie. Od 2019 roku wartość tych aktywów wzrosła o około 6 mld PLN. Wielka Brytania jest dziś trzecim najważniejszym kierunkiem polskich BIZ, po Luksemburgu i Czechach.

Polska znalazła się też w pierwszej dwudziestce zagranicznych inwestorów w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o liczbę nowych miejsc pracy utworzonych przez inwestorów zagranicznych, zajęła 11. miejsce i odpowiadała za 2,3% ich łącznej liczby.

Gdzie polskie firmy odnoszą sukces?

Polskie firmy inwestują w Wielkiej Brytanii w różnych branżach, ale szczególnie mocne są w nowoczesnych usługach i technologiach. Jedna czwarta wszystkich projektów pochodzi z sektora IT i usług cyfrowych. – Polskie usługi w Wielkiej Brytanii są naprawdę cenione: od hydraulika po programistę – zauważa Konrad Weiske, prezes Spyrosoft.

Drugim ważnym obszarem są infrastruktura, transport i ochrona środowiska. Ten sektor odpowiada za około 15% projektów firm z regionu, ale jednocześnie daje niemal połowę wszystkich nowych miejsc pracy tworzonych przez tych inwestorów.

Trzecim obszarem są technologie medyczne, farmaceutyczne i biotechnologiczne. Odpowiadają one za niespełna 10% projektów. Polskie inwestycje rozwijają się także w usługach biznesowych, branżach kreatywnych, fintechu oraz przetwórstwie przemysłowym.

Wśród największych polskich inwestorów w Wielkiej Brytanii w raporcie wymienia się takie firmy jak InPost, Press Glass, Tele-Fonika Kable, Wielton, Polcom i LPP. Rafał Brzoska, CEO InPost, podkreśla: „Wielka Brytania to jeden z największych i najbardziej dojrzałych rynków e-commerce w Europie, a jednocześnie rynek, na którym konsumenci bardzo chętnie korzystają z nowoczesnych form dostawy poza domem”.

Brytyjski rynek daje szanse, ale ma też swoje zasady

Choć perspektywy są dobre, wejście na rynek brytyjski nie jest proste. Polskie firmy muszą się przygotować na konkretne wymagania. Grzegorz Wrzosek, country manager UK Promedica24, zauważa, że „wysoki poziom uregulowania rynku brytyjskiego był zarówno wyzwaniem, jak i zaletą”.

Duże znaczenie ma też styl prowadzenia biznesu. – Brytyjczycy są mistrzami dyplomacji i unikania konfliktów. Rzadko wyrażają negatywne opinie wprost, a jeśli czują się urażeni, zwykle nie wracają do tematu. Preferują uprzejme, rzeczowe rozmowy, a ewentualne spory wolą rozwiązywać poprzez specjalistów lub sądy. Ich pozytywne opinie nie zawsze oznaczają pełną akceptację – często są po prostu wyrazem kurtuazji – informuje w raporcie PAIH.

Wiktor Warchałowski, CEO Airly, radzi, by „w kwestiach komunikacji z partnerami czy kontrahentami, a tym bardziej negocjacji, przygotować się na nieco inne podejście niż ››polskie‹‹”.

Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro, zwraca uwagę na rolę „small talku”, zwłaszcza rozmów o piłce nożnej, w budowaniu relacji. Z kolei Robert Dobrzycki z Panattoni Europe podkreśla, że „trzeba zatrudnić mocny, brytyjski management, który jest dobrze postrzegany lokalnie”.

Firmy produkcyjne muszą też dobrze znać lokalną logistykę. Jak mówi Paweł Dziekoński, trzeba mieć „dobre zrozumienie lokalnej logistyki”, ponieważ „rynek ma bardzo duże oczekiwania, jeśli chodzi o terminowość i pewność dostaw”.

Firmy mogą liczyć na wsparcie

Polskie firmy chcące wejść do Wielkiej Brytanii mogą liczyć na pomoc zarówno ze strony instytucji brytyjskich, jak i polskich. Department for Business and Trade (DBT) oferuje bezpłatne i poufne wsparcie dla zagranicznych inwestorów. Jak czytamy w raporcie: „W ciągu ostatnich 8 lat Ambasada Brytyjska w Warszawie wsparła ponad 200 firm w ulokowaniu lub rozwoju działalności w Wielkiej Brytanii”.

Pomagają także polskie instytucje, takie jak BGK, KUKE i PAIH. BGK jako jedyny bank z Polski ma akredytację UKEF (UK Export Finance), dzięki której może udzielać przedsiębiorcom zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii kredytów inwestycyjnych. KUKE oferuje ubezpieczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zabezpieczając spłatę kredytów. PAIH wspiera firmy na każdym etapie wyjścia na zagraniczne rynki, dostarcza wiedzę o rynku i pomaga w nawiązywaniu kontaktów.

Brexit nie zamknął rynku, tylko otworzył nowe możliwości

Dane z raportu jasno pokazują, że Brexit, choć dla wielu był powodem do niepokoju, dla polskich i środkowoeuropejskich firm stał się szansą. Wielka Brytania, dzięki swojej silnej gospodarce, jasnym zasadom działania i wsparciu instytucji, pozostaje atrakcyjnym kierunkiem rozwoju.

Polskie firmy dobrze wykorzystują tę okazję. Coraz śmielej inwestują, tworzą miejsca pracy i budują swoją pozycję na brytyjskim rynku. Żeby jednak odnieść sukces, muszą rozumieć lokalne realia, w tym styl prowadzenia biznesu, i umieć korzystać z dostępnego wsparcia.

Jak podsumowuje raport: "Wielka Brytania przestaje być jedynie celem eksportowym, a coraz bardziej staje się naturalnym kierunkiem inwestycji dla polskich firm".

Czytaj też:

InPost idzie na podbój Wielkiej Brytanii. „To największy rynek e-commerce w Europie”Czytaj też:

Allegro i Amazon będą miały konkurenta. Słynna platforma wchodzi do Polski