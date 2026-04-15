Zmowa cenowa przy skupie owoców. UOKiK nałożył gigantyczną karę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że rolnicy i sadownicy z powiatu konińskiego i okolic przez ponad dwa lata musieli sprzedawać owoce (m.in. wiśnie i porzeczki) po zaniżonych cenach. Przyczyną była zmowa cenowa właścicieli skupów owoców w tym rejonie: Fructis z Wierzbia (woj. wielkopolskie), Damex z Nowej Wsi (woj. wielkopolskie), Silver-Trans z Sompolna (woj. wielkopolskie), Kam Pol z Białej Rawskiej (woj. łódzkie) i Kalbrok z Sielic (woj. mazowieckie).

Niedozwolone porozumienie trwało przez trzy sezony zbiorów owoców w latach 2022-2024. Przedsiębiorcy, za pomocą komunikatorów, przez cały sezon skupu regularnie wymieniali się informacjami o cenach skupu owoców oraz ustalali ceny w prowadzonych przez siebie punktach. – Celem zmowy było ustalenie cen skupu owoców na możliwie niskim poziomie. To oznacza, że rolnicy z Wielkopolski przez trzy sezony zbiorów dostawali obniżone stawki za swoją ciężką pracę – podkreśla Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Zmowa cenowa. UOKiK ujawnia kompromitujące treści

Jednym z dowodów na niedozwolone porozumienie były informacje z komunikatorów przedsiębiorców, które Urząd pozyskał podczas przeszukania w siedzibie spółki Fructis. Potwierdzają one, że dochodziło do wymiany informacji dotyczących stawek za owoce i dowodzą, że celem zmowy było uniknięcie rywalizacji cenowej przez właścicieli punktów skupu owoców. UOKiK prezentuje treść kilku wiadomości (pisownia oryginalna): „Coś musimy wymyślić Bo to chore tak się przebijać (…) Jak Co dajcie znać co robimy Ja mogę się ścigać cenowo ale to jest nie zdrowe dla nas wszystkich”, „Hej jak dziś cena wisni i porzeczki? – Wiśnia 2,30 porzeczka 2,20 ceny netto”.

Szef UOKiK zdecydował o nałożeniu na pięciu przedsiębiorców i jedną osobę fizyczną kary w łącznej wysokości 1,57 mln zł.

Wysokość poszczególnych kar wyniosła:

Damex – 452 000 zł

Kam-Pol – 391 000 zł

Fructis – 299 000 zł

Kalbrok – 265 000 zł

Silver-Trans – 59 000 zł

Andrzej Sarnowski – 110 000 zł

Decyzja ta nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu. – Ochrona polskich rolników to jeden z naszych priorytetów. To kolejna interwencja poprawiająca ich sytuację. Będziemy monitorować rynek również podczas tegorocznego sezonu zbiorów – zapowiada szef UOKiK.

W toku są postępowania wyjaśniające wszczęte po kontroli u trzech dużych przetwórców: Austria Juice Poland, Döhler oraz Rauch Polska, a także u trzech podmiotów prowadzących skupy: Przetwórstwo Owoców i Warzyw Anna Wagnerowska, Makofrost (oba z Opola Lubelskiego) i Frutica z Lewiczyna. Urząd weryfikuje, czy mogło dojść do zmów cenowych na każdym z badanych szczebli obrotu. Postępowania prowadzone są w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom.

Czytaj też:

UOKiK wziął pod lupę promocje Lidla i Biedronki. Szykują się zmiany dla klientówCzytaj też:

Dlaczego diesel podrożał bardziej niż benzyna? Tłumaczenia UOKiK