Niemcy kuszą Polaków pracą. Zarobki robią wrażenie

Najnowsza analiza przeprowadzona przez OLX Praca pokazuje, że wyjazdy zarobkowe do Niemiec cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem Polaków. W ubiegłym roku liczba aplikacji na oferty pracy niemieckich firm spadła w porównaniu z rokiem 2024 o 16 proc.

Zainteresowanie pracą w Niemczech wśród Polaków maleje

Autorzy analizy wskazują, że spadki te notowane były przy stabilnej liczbie ofert, co oznacza, że rynek się normalizuje, zarobki w Polsce są zbliżone do tych, które oferują pracodawcy zza Odry, a tym samym dla wielu pracowników emigracja przestaje być koniecznością.

Analiza danych OLX Praca pokazuje, że jeszcze do 2020 roku niemieccy pracodawcy rekrutowali z Polski głównie niewykwalifikowanych pracowników fizycznych. Ofertywymagające doświadczenia stanowiły wówczas zaledwie od 0,3 do 2,9 proc. wszystkich ogłoszeń. Obecnie widoczny jest wyraźny zwrot w stronę specjalizacji. W efekcie w 2025 roku oczekiwania zmieniły się diametralnie – aż 69 proc. ofert wymagało od kandydatów wcześniejszego doświadczenia.

Niemieccy pracodawcy nadal najczęściej poszukują pracowników w obszarze logistyki i produkcji, takich jak magazynierzy czy order pickerzy, ale coraz większe znaczenie zyskują także zawody wymagające konkretnych umiejętności, m.in. spawacze, elektrycy oraz pracownicy sektora opieki.

Twórcy analizy zwracają uwagę, że w ostatnich latach nastąpiły zmiany w zakresie oferowanych warunków przez naszych zachodnich sąsiadów. Obecnie podstawowym, a równocześnie zwiększającym szansę na efektywne pozyskanie specjalistów warunkiem jest zakwaterowanie. W zeszłym roku oferowało je 34 proc. ogłoszeń. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacząco wzrósł udział ofert z umową o pracę – z 25 proc. w 2023 roku do 57 proc. w 2025 roku. Niemieccy pracodawcy często zamieszczają w ogłoszeniu informację o braku konieczności znajomości języka (44 proc.), jak również dopisek “dla par” (36 proc.).

Ile można zarobić w Niemczech?

Na jakie warunki finansowe mogą liczyć Polacy pracujący w Niemczech? W 2025 roku mediana miesięcznego wynagrodzenia wynosiła ok. 14 000 zł brutto (ok. 86 zł za godzinę). Osoby bez doświadczenia, zatrudnione głównie w logistyce i produkcji, mogły liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 12 000 do 14 000 zł, natomiast specjalistom z doświadczeniem oferowano stawki przekraczające 17 000 zł miesięcznie. W porównaniu do 2018 roku oznacza to wzrost mediany płac o około 55 proc., jednak dynamika podwyżek wyraźnie spowalnia.

Zwraca uwagę fakt, że we wspomnianym 2018 roku tylko co trzecia oferta (32,4 proc.) zawierała informację o wynagrodzeniu. W roku ubiegłym odsetek ten przekroczył 70 proc.

– Analiza ogłoszeń publikowanych na OLX Praca wyraźnie pokazuje, że zainteresowanie Polaków pracą w Niemczech ciągle maleje. Co więcej, spadek liczby aplikacji w 2024 roku odnotowany w naszym serwisie znalazł swoje odzwierciedlenie w oficjalnych danych niemieckiego urzędu statystycznego. To zaś umacnia nas w przekonaniu, że nasze dane za 2025 rok i przeprowadzone na ich podstawie analizy również w tym roku znajdą w nich odbicie. Pokazuje to, że skala i aktualność obserwowanych tendencji przez OLX Praca pozwalają nam dostrzegać zmiany znacznie wcześniej niż znajdą one odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach – podsumowuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX.

