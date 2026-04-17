Uwaga na legalizację pracy! System MOS 2.0 oraz nowa karta pobytu

Rozwój Polski opiera się w dużej mierze na pracy cudzoziemców, tymczasem jedną z największych barier w zatrudnianiu obcokrajowców jest przewlekłość postępowań administracyjnych. Stąd pilna potrzeba cyfryzacji.

27 kwietnia 2026 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomi nową wersję portalu Moduł Obsługi Spraw – MOS 2.0. Od tego dnia wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, jak i o nadanie statusu rezydenta długoterminowego UE będzie można składać wyłącznie elektronicznie. To oznacza dla pracodawców zupełnie nowe obowiązki. I problemy.

Tylko 30 dni na procedowanie wniosku w MOS 2.0

Co prawda to nie firma zakłada konto w nowym systemie, ale to do niej trafi link, którego nie może zignorować. Od 27 kwietnia obcokrajowcy będą elektronicznie składać wniosek o pobyt i pracę. We wniosku muszą wskazać adres e‑mail pracodawcy, na który system wyśle unikalny link. Za jego pośrednictwem przedstawiciel firmy elektronicznie wypełni i podpisze załącznik nr 1, który potwierdzi warunki zatrudnienia.

Co więcej, urzędy już nie zaakceptują skanów podpisanych dokumentów. Wymagany jest Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub e‑dowód, o który warto zadbać z wyprzedzeniem. Link będzie aktywny zaledwie przez 30 dni. Brak reakcji w tym terminie zablokuje dalsze procedowanie wniosku, ale uwaga – po kliknięciu „Wyślij” wniosek nie może być już ani edytowany ani cofnięty, więc trzeba się mocno zastanowić nad kolejnymi krokami.

Cyfryzacja procesu nie oznacza braku kontakltu z Urzedem Wojewódzkim. Obcokrajowcy nadal będą musieli stawić się w na wezwanie, by złożyć odciski palców, wzór podpisu lub okazać urzędnikom oryginał paszportu.

Karta CUKR dla Ukraińców

Według danych GUS na przełomie 2025 i 2026 roku w Polsce pracuje legalnie ponad 700-800 tysięcy obywateli Ukrainy. Stanowią oni największą grupę cudzoziemców na polskim rynku pracy – około 66-70 proc. wszystkich pracujących obcokrajowców.

Obywatele Ukrainy stanowią też około 67-69 proc. wszystkich cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS, więc z myślą o nich 4 maja 2026 roku ruszy specjalna ścieżka legalizacji pobytu. Chodzi o możliwość wnioskowania o kartę pobytu CUKR z adnotacją „Poprzednio posiadacz ochrony czasowej”. To rozwiązanie dla tych obywateli Ukrainy, którzy posiadali status UKR, zachowali go nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni i mają go w dniu składania wniosku.

Nowa karta zapewni Ukraińcom trzyletnie zezwolenie na pobyt, swobodny dostęp do rynku pracy bez dodatkowych zezwoleń, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawo do podróżowania po strefie Schengen do 90 dni w każdym 180‑dniowym okresie. Okres pobytu na karcie wliczy się także do stażu wymaganego do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE.

