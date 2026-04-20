„Wprost” z wydaniem specjalnym na EKG w Katowicach. Wyjątkowy numer

Już 22 kwietnia w Katowicach ruszy kolejna odsłona Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To jedna z najważniejszych imprez dotyczących biznesu i spraw międzynarodowych w naszej części Europy. To również jedna z nielicznych okazji, kiedy to biznes ma szasnę spotkać się z polityką.

Tegoroczna edycja EKG ma być poświęcona najważniejszym wyzwaniom stojącym przed europejską gospodarką – od bezpieczeństwa i konkurencyjności, przez inwestycje i transformację energetyczną, po technologie i kierunki dalszego rozwoju.

Z tej okazji „Wprost” przygotował wydanie specjalne, które poświęciliśmy przede wszystkim gospodarce, bezpieczeństwu, sprawom międzynarodowym oraz kadrze wyższego szczebla.

Co można znaleźć w wydaniu?

„Polska jest na cyfrowej wojnie”. – W 2025 r. odnotowaliśmy rekordową liczbę ponad 270 tysięcy incydentów – to wzrost o blisko 150 proc. względem roku 2024. Polska jest dziś na cyfrowej wojnie z adwersarzami z Rosji i Białorusi, choć pojawiają się też inni gracze. Podejmujemy zdecydowane kroki – mówi w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską i Magdaleną Frindt wicepremier Krzysztof Gawkowski.

„Uwielbiam wygrywać”. – Coraz większym wyzwaniem będzie oddzielenie sygnału od szumu. Narzędzi i danych będzie więcej niż kiedykolwiek, ale prawdziwą przewagę zbudują ci, którzy potrafią przełożyć je na proste, trafne decyzje. Technologia będzie się zmieniać. Zrozumienie konsumenta pozostanie kluczowe – mówi w rozmowie z Szymonem Krawcem Artur Litarowicz, jeden z najbardziej utytułowanych polskich menadżerów i jedyny Polak w globalnym zarządzie Procter&Gamble

„Na co czekają Niemcy”. – W Niemczech wciąż funkcjonuje przekonanie, że będą produkować najwyższej jakości technologię i sprzedawać ją gdzieś na dalekich rynkach świata. To jednak coraz bardziej przypomina myślenie życzeniowe – mówi politolożka Aleksandra Fedorska w rozmowie z Martą Roels.

„Eksperci nie zbawią świata”. – W mojej dzielnicy w Nowym Jorku powstaje mnóstwo nowych firm, ale większość z nich szybko znika z rynku. Dlaczego tak się dzieje? Bo bardzo trudno jest przewidzieć, czego naprawdę chcą klienci. Właśnie dlatego rozwój oparty na oddolnych inicjatywach i eksperymentach jest znacznie bardziej skuteczny niż wielkie projekty opracowane przez ekspertów, którzy próbują zaplanować gospodarkę odgórnie – mówi Marcie Roels William Easterly, autor „Tyranii ekspertów”.

„Odważmy się eksperymentować”. – Eksperymentowanie jest odpowiedzią na współczesną niepewność, twórczym sposobem poruszania się wśród zakłóceń i uczenia się z codziennych zmian, zamiast kurczowego trzymania się iluzji kontroli – mówi Szymonowi Krawcowi Anne-Laure Le Cunff, autorka „Małych życiowych eksperymentów”.

Całe wydanie w formie pdf jest do pobrania niżej.

To tylko pierwsza część wydania specjalnego „Wprost” z okazji EKG. Druga część z relacjami, wywiadami i podsumowaniem tegorocznego edycji kongresu będzie dostępna do pobrania już na początku maja.

