Lokaty bankowe na pół roku. Spore zmiany w czołówce

Serwis Bankier.pl przedstawił ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Niezmiennie numerem jeden jest lokata Nest Banku Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem na poziomie 6,60 proc. w skali roku, co jest obecnie jedną z najwyższych stawek na rynku. Aby móc skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste i spełnić następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Lokaty bankowe na pół roku. Nowości w czołówce

Drugą pozycję zachowała VeloLokata dla Aktywnych od VeloBanku, gdzie stawka wynosi 6 proc. rocznie. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości co najmniej 2000 zł. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Na najniższym stopniu podium plasują się ex aequo debiutanci. Stawkę 4,50 proc. proponują Inbank na lokacie Lokata na Start, która dotychczas była dostępna wyłącznie na trzy miesiące. Z propozycji mogą skorzystać nowi klienci instytucji, a górny próg wpłat to 50 000 zł. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez estoński system gwarancyjny.

Identyczne oprocentowanie znajdziemy na Lokacie Bezwarunkowej od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Depozyt jest zakładany dokładnie na 179 dni i można na nim przechowywać do 300 000 zł. Aby skorzystać z tej propozycji, należy otworzyć konto osobiste. W przypadku oszczędności wpłacanych do Volkswagen Banku działa system gwarancyjny z Niemiec.

Brązowy medalista marcowego zestawienia, czyli NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY z oferty Banku Nowego tym razem znalazł się tuż za podium. Warto jednak podkreślić, że stawka na tym depozycie nie zmieniła się i nadal wynosi 4,30 proc. w skali roku. Nie zmieniły się również warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, czyli konieczność posiadania konta w instytucji i wpłata nowych środków. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

