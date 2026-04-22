Popularna sieciówka wycofuje się z Polski. Na rynku była od kilkunastu lat

Jeszcze kilka lat temu marka Duka była jednym z najbardziej rozpoznawalnych sprzedawców wyposażenia wnętrz w Polsce. Szwedzka sieć rozwijała się dynamicznie, otwierając kolejne sklepy stacjonarne i przyciągając klientów ofertą naczyń, dekoracji i innych akcesoriów do domu. W 2023 roku firma osiągnęła nawet 4,7 mln zł zysku netto.

Duka znika z Polski. Z dnia na dzień zamknięto sklepy sieciówki

Sytuacja zmieniła się jednak bardzo szybko. Już rok później Duka zanotowała gigantyczne straty. Operacyjna wyniosła 139 mln zł, natomiast strata netto wyniosła aż 153 mln zł. Problemy finansowe zaczęły odbijać się na funkcjonowaniu całej sieci.

Teraz wiadomo, że zamkniętych zostanie 29 sklepów działających pod szyldem Duka. Na witrynach pojawiły się informacje o „problemach technicznych”, ale według medialnych doniesień sieć wycofuje się z Polski, a pracownicy Duki zaczęli otrzymywać wypowiedzenia.

Czytaj też:

Koniec sieci Duka w Polsce. Problemy tylko narastały

Kłopoty Duki nie ograniczały się wyłącznie do słabych wyników finansowych. Wcześniej wobec Duka interweniował także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Instytucja nałożyła na sieć karę w wysokości 1,5 mln zł za praktyki wobec klientów sklepu internetowego.

Chodziło o dodawanie do koszyków zakupowych produktów, których konsumenci sami nie wybierali. Niektórzy klienci Duki mogli finalizować zakupy nieświadomie płacąc za dodatkowe przedmioty, takie jak filiżanki czy parasolki.

W obliczu rosnących problemów firma w 2024 roku rozpoczęła postępowanie sanacyjne. Ratować markę próbował inwestor Biesiada Invest, który zapowiadał odbudowę i powrót do najmocniejszych lat działalności Duka w Polsce.

Czytaj też:

Co dalej z marką Duka? Jest jeden wyjątek

Choć część planu naprawczego miała już przynosić efekty, kluczowa decyzja sądu okazała się przełomowa. W lutym 2026 roku sąd w Warszawie nie zgodził się na sprzedaż części przedsiębiorstwa. W efekcie doszło do zablokowania kolejnego etapu restrukturyzacji i praktycznie zatrzymało plan ratowania sieci.

Obecnie nie działa również sklep internetowy Duka, gdzie nie można już składać zamówień. Z ustaleń serwisu Bankier wynika, że otwarty pozostanie jeden salon marki w warszawskiej Fabryce Norblina. Sklep prowadzony przez inwestora ma nadal oferować produkty znane klientom Duka, jednak już pod inną marką.

Czytaj też:

