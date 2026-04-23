Ile zarabiają farmaceuci w Polsce? Spory rozstrzał

Farmaceuta to – jak pokazuje „Ranking prestiżu zawodów i specjalności", przygotowany przez instytut badawczy SW Research – jeden z najbardziej szanowanych zawodów w Polsce, obok strażaka, ratownika medycznego, lekarza i pielęgniarki.

Ile zarabiają aptekarze w Polsce?

Ile zarabiają aptekarze w Polsce? Kwestii tej przyjrzał się „Fakt”. Gazeta przeanalizowała oferty rekrutacyjne dotyczące tej profesji. Ofert nie brakuje w Warszawie, a wynagrodzenia okazują się całkiem atrakcyjne.

Jedna z całodobowych aptek na Pradze proponuje 10 tys. zł miesięcznie „na rękę”. Dodatkowo można zarobić biorąc płatne dyżury w nocy i święta. Na co dzień kandydaci muszą być gotowi do pracy w systemie zmianowym (w godz. 7-21).

W ogłoszeniu dotyczącym innej warszawskiej apteki podano, że zarobki kształtują się na poziomie od 9 do 12 tys. zł brutto miesięcznie, czyli od 6,5 do 8,5 tys. zł netto. Pracownicy mogą jednak liczyć również na premię kwartalną, roczną, świąteczną, a także za wyniki. Przewidziano również benefity takie jak: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych oraz zniżki na firmowe produkty. Główne obowiązki to obsługa klientów i udzielanie im informacji, a także kontrola stanów magazynowych oraz terminów ważności produktów.

Na wyższe zarobki mogą liczyć kandydaci do pracy w jednej z aptek w Płocku. Należąca do znanej sieci apteka oferuje wynagrodzenie w wysokości ok. 9,5 tys. zł netto.

Z analizy gazety wynika, że znacznie mniej, bo od 6 do 7 tys. zł „na rękę” mogą zarobić aptekarze w takich miastach jak: Zakopane, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Radom, czy Piaseczno. Niecałe 6 tys. zł netto oferują apteki w Lublinie, a także Łomży. Wynagrodzenia w okolicach 5 tys. zł otrzymają farmaceuci w Piotrkowie Trybunalskim i Ostrowcu Świętokrzyskim.

