Milowy krok! Firmę można już założyć po prostu przez telefon
Smartfon Źródło: Unsplash / Árpád Czapp
Na takie ułatwienie Polacy czekali ponad 30 lat. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jeszcze nigdy nie była aż tak prosta. Wystarczy użyć telefonu.

Tej przełomowej zmiany A.D. 2026 nie docenią ci, którzy w latach 90. i kolejnych nie zakładali działalności gospodarczej. Dlatego warto przypomnieć do jak dużych pokładów ciepliwości trzeba było w tym celu sięgać.

Początek to wizyta w urzędzie miast alub gminy i ręczne wypełnienie formularza, na podstawie którego urzędnik wypisywał zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Firma zarejestrowana w jednym mieście nie była widoczna w innym bez fizycznego przepływu dokumentów! Kolejny etap to wizyta w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym (WUS), aby uzyskać numer REGON. To ciągle nie koniec – na przyszłego przedsiębiorcę już czekał wniosek we właściwym Urzędzie Skarbowym o nadanie NIP (Numer Identyfikcji Podatkowej). Teraz trzeba było wyrobić pieczątkę firmową. Wizyta w banku była konieczna żeby otworzyć firmowy rachunek bankowy, co oczywiście wymagało przedstawienia zaświadczenia o wpisie, Regonu i NIP-u. Prawie na koniec trzeba było się udać do ZUS, żeby zgłosić siebie jako płatnika składek.

I wszystko to tylko osobiście, ręcznie i po odstaniu w długich kolejkach pod drzwiami urzędników. To co dziś Polakom oferuje mObywatel jest po prostu kamieniem milowym w rozwoju przedsiębiorczości i jednocześnie zamknięciem poprzedniej smutnej, biurokratycznej epoki.

Jak założyć działalność gospodarczą w mObywatelu?

A dziś? Dzięki najnowszej funkcji w aplikacji mObywatel, można założyć firmę, korzystając wyłącznie z telefonu. Wystarczy się zalogować, wypełnić wniosek, podpisać go cyfrowo i przesłać bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Bez konieczności wizyty w urzędzie.

To nowe rozwiązanie skierowane jest do osób, które po raz pierwszy rejestrują działalność gospodarczą i nie złożyły jeszcze wniosku w innej formie. Aplikacja prowadzi użytkownika przez kolejne etapy wypełniania wniosku, automatycznie pobierając część danych z rejestrów państwowych. Przyszły przedsiębiorca wskazuje m.in. adres prowadzenia działalności, kody PKD, wybiera ubezpieczyciela oraz urząd skarbowy, do którego będą trafiać zeznania podatkowe.

W najnowszej wersji mObywatela pojawiła się możliwość nie tylko wypełnienia i podpisania wniosku, ale także podłączenia skrzynki e-Doręczeń w jednym procesie. Według zapowiedzi, jeśli wszystko będzie działać zgodnie z planem, będzie to jedna z najbardziej praktycznych zmian w aplikacji od dłuższego czasu.

Jak zgłosić firmę do ZUS online?

Do tej pory usługa „Firma” pozwalała na sprawdzenie i skopiowanie danych firmy, weryfikację jej statusu oraz pobranie zaświadczenia o wpisie do CEIDG bezpośrednio na telefon.

Z nowej funkcji rządowej aplikacji mogą korzystać pełnoletni obywatele Polski, którzy dodali mDowód jako główny dokument w aplikacji mObywatel i posiadają aktywny profil zaufany. Pozostałe formalności, takie jak zgłoszenie do ZUS czy rejestracja jako podatnik VAT, można załatwić online na stronie biznes.gov.pl.

