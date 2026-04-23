Milowy krok! Firmę można już założyć po prostu przez telefon

Tej przełomowej zmiany A.D. 2026 nie docenią ci, którzy w latach 90. i kolejnych nie zakładali działalności gospodarczej. Dlatego warto przypomnieć do jak dużych pokładów ciepliwości trzeba było w tym celu sięgać.

Początek to wizyta w urzędzie miast alub gminy i ręczne wypełnienie formularza, na podstawie którego urzędnik wypisywał zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Firma zarejestrowana w jednym mieście nie była widoczna w innym bez fizycznego przepływu dokumentów! Kolejny etap to wizyta w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym (WUS), aby uzyskać numer REGON. To ciągle nie koniec – na przyszłego przedsiębiorcę już czekał wniosek we właściwym Urzędzie Skarbowym o nadanie NIP (Numer Identyfikcji Podatkowej). Teraz trzeba było wyrobić pieczątkę firmową. Wizyta w banku była konieczna żeby otworzyć firmowy rachunek bankowy, co oczywiście wymagało przedstawienia zaświadczenia o wpisie, Regonu i NIP-u. Prawie na koniec trzeba było się udać do ZUS, żeby zgłosić siebie jako płatnika składek.

I wszystko to tylko osobiście, ręcznie i po odstaniu w długich kolejkach pod drzwiami urzędników. To co dziś Polakom oferuje mObywatel jest po prostu kamieniem milowym w rozwoju przedsiębiorczości i jednocześnie zamknięciem poprzedniej smutnej, biurokratycznej epoki.

Jak założyć działalność gospodarczą w mObywatelu?

A dziś? Dzięki najnowszej funkcji w aplikacji mObywatel, można założyć firmę, korzystając wyłącznie z telefonu. Wystarczy się zalogować, wypełnić wniosek, podpisać go cyfrowo i przesłać bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Bez konieczności wizyty w urzędzie.

To nowe rozwiązanie skierowane jest do osób, które po raz pierwszy rejestrują działalność gospodarczą i nie złożyły jeszcze wniosku w innej formie. Aplikacja prowadzi użytkownika przez kolejne etapy wypełniania wniosku, automatycznie pobierając część danych z rejestrów państwowych. Przyszły przedsiębiorca wskazuje m.in. adres prowadzenia działalności, kody PKD, wybiera ubezpieczyciela oraz urząd skarbowy, do którego będą trafiać zeznania podatkowe.

W najnowszej wersji mObywatela pojawiła się możliwość nie tylko wypełnienia i podpisania wniosku, ale także podłączenia skrzynki e-Doręczeń w jednym procesie. Według zapowiedzi, jeśli wszystko będzie działać zgodnie z planem, będzie to jedna z najbardziej praktycznych zmian w aplikacji od dłuższego czasu.

Jak zgłosić firmę do ZUS online?

Do tej pory usługa „Firma” pozwalała na sprawdzenie i skopiowanie danych firmy, weryfikację jej statusu oraz pobranie zaświadczenia o wpisie do CEIDG bezpośrednio na telefon.

Z nowej funkcji rządowej aplikacji mogą korzystać pełnoletni obywatele Polski, którzy dodali mDowód jako główny dokument w aplikacji mObywatel i posiadają aktywny profil zaufany. Pozostałe formalności, takie jak zgłoszenie do ZUS czy rejestracja jako podatnik VAT, można załatwić online na stronie biznes.gov.pl.

