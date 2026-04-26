50 najlepszych pracodawców w Polsce i 20 najbogatszych małżeństw. „Wprost” na majówkę

„50 najlepszych polskich pracodawców”. W rankingu Szymona Krawca znalazły się te firmy, które zatrudniają, a nie zwalniają, oferują umowy o pracę, a nie śmieciówki, podwyższają płace, a nie tną pensje. Innymi słowy – dają swoim ludziom największe poczucie bezpieczeństwa.

„Małżeństwo zysków i strat”. Ślubowali miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że się nie opuszczą aż do śmierci. A po drodze zbudowali firmy warte miliardy. Szymon Krawiec przygotował listę 20 najbogatszych małżeństw w Polsce.

„Rozliczenia z Żurkiem”. Minęło dziewięć miesięcy szefowania Waldemara Żurka w Ministerstwie Sprawiedliwości, a publiczność jest nim tak samo rozczarowana, jak była zawiedziona jego poprzednikiem – analizuje Eliza Olczyk.

„Technologia zamiast zasiłków”. – Wyborcy chcą obu: i tego bardziej konserwatywnego Czarnka, i aspiracyjnego Morawieckiego. Lubili jego rząd – tłumaczy w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Elżbieta Jakubiak, była posłanka PiS-u.

„Dezorientacja seksualna”. – Są pacjenci poszukujący jednego mechanizmu: neurochemicznego, hormonalnego, który tłumaczy ich wszystkie problemy – mówi w wywiadzie Krystyny Romanowskiej prof. Michał Lew-Starowicz, psychiatra i seksuolog.

„211 pacjentów bez terapii”. W zaledwie osiem dni roboczych poradnia, która działała od kilku lat, musiała zakończyć działalność. Przegrała konkurs, a 211 pacjentów pomocy musi szukać gdzie indziej. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Klub kontynuatorów Orbana”. W roli adwokata diabła Węgry może zastąpić Bułgaria, co powinno ulżyć wielu stolicom UE, pozbawionym wymówki w postaci Orbana. Nawet Paryż chce rozmów z Moskwą – analizuje Jakub Mielnik.

„Soft power i twarde interesy”. Turcy długo budowali polityczne relacje z Somalią, a zaczęli od pomocy humanitarnej w najtrudniejszym dla niej momencie. Teraz kraje podzielą się zyskami z nowoodkrytych złóż – pisze Miłosz Szymański.

„Jak oswoić chemię”. Farmaceuta w onkologii to nie „dodatek” do leczenia, ale jego integralna część. O roli, która zaczyna się tam, gdzie kończy się gabinet lekarski, Joannie Biegaj opowiada mgr farmacji Iwona Rzeminiuk.

„Układ medalowy”. Sezon 2026 będzie piątym, który w roli trenera reprezentacji Polski rozpoczął Nikola Grbić. Serb pozostaje wierny swoim zasadom, które nie wszystkim się podobają – pisze Maciej Piasecki.

Poruszające słowa posłanki o Łukaszu Litewce: Był jak Jacek KurońCzytaj też:

Kulisy batalii o właściciela TVN-u. Hollywood mówi „dość”