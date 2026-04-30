Nadużycia i manipulacje. KNF podniosła alarm w sprawie aż trzech spółek

Capitea, W.G Partners i Draw Distance (DDI)– te trzy spółki z różnych branż obudziły dużą czujność Komisji Nadzoru Finansowego. Sformułowanych przez KNF zarzutów nie sposób zignorować. Sprawy ma dotyczyć między innymi sztucznego zawyżania cen akcji, wykorzystywania informacji poufnych, ale także prania pieniędzy i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

W.G. Partners (dawniej Skinwallet SA) po rezygnacji z branży gamingowej działa na rynku budownictwa szkieletowego i modułowego, Capitea zrządza wierzytelnościami, a spółka Draw Distance (znana wcześniej jako iFun4All) zajmuje się produkcją i wydawaniem gier wideo.

Śmiałe manipulacje kursem akcji Capitea

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o „zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie – w okresie od 12 marca do 31 marca 2026 roku – manipulacji kursem akcji Capitea SA”. Mają one polegać na:

zawieraniu transakcji i składaniu zleceń, które mogły wprowadzać w błąd „co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do jego ceny”,

możliwości utrzymywania ceny instrumentu finansowego na nienaturalnym lub sztucznym poziomie,

prawdopodobnym utrudnianiu innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu, „w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkowały przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń”.

Według Komisji, okoliczności sprawy wskazują na to, że za wymienione działania może odpowiadać osoba, która już była wielokrotnie wskazywana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw giełdowych w obrocie akcjami innych spółek. KNF zażądała zablokowania rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego spółki i złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Miliony dla grupy z W.G Partners

Według KNF, między 26 lutego 2024 roku do 20 marca 2025 roku grupa powiązanych osób prawdopodobnie manipulowała także akcjami spółki W.G Partners – chodzi o zawieranie transakcji, składanie zleceń oraz o „inne zachowania”, które dawały fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub popytu na akcje, a także utrzymywały cenę akcji „na nienaturalnym lub sztucznym poziomie”.

Zysk grupy z tego tytułu to ponad 3 mln zł w gotówce i 2,5 mln zł w akcjach – podała KNF. Oficjalny komunikat nadzorcy wspomina także o:

praniu pieniędzy pochodzących z manipulacji kursem akcji spółki,

podawanie nieprawdziwych danych w dokumentach informacyjnych spółki oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej,

kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

DDI i wykorzystanie informacji poufnej

Podejrzenie wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami oraz utrudnianie czynności w postępowaniu wyjaśniającym to zarzuty wobec znajdującej się w procesie restrukturyzacji spółki Draw Distance (DDI). Pod koniec marca br. Komisja złożyła w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Sprzedaż akcji przed opublikowaniem informacji poufnej umożliwiła uniknięcie straty finansowej – uważa KNF.

Z oficjalnego komunikatu wynika, że informacja poufna dotyczyła zakończenia współpracy między Bloober a DDI przy produkcji gry o nazwie Projekt M. "Osoba związana z Bloober SA – w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2024 roku, tj. bezpośrednio przez opublikowaniem przez Bloober SA raportu bieżącego (...) – przeprowadzała podejrzane transakcje sprzedaży posiadanych akcji DDI" – podała KNF.

