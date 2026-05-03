Wojna psychologiczna w PiS-ie, imperium Ellisonów i siatkarski egzamin dojrzałości. Nowy „Wprost”

„Wojna psychologiczna w PiS-ie”. „Kolejna dobra rozmowa. Do zwycięstwa!” – skomentował na X prezes PiS-u spotkanie z Matuszem Morawieckim i Przemysławem Czarnkiem. Czy napięcie w PiS-ie opadło i konflikt wewnątrz partii został, przynajmniej chwilowo, zażegnany? – Jarosław Kaczyński spasował ze strategią zarządzania przez konflikt – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej osoba blisko związana z PiS-em.

„Fuzja z opóźnionym zapłonem”. Ponad 1400 aktorów, reżyserów i filmowców podpisało list otwarty, w którym sprzeciwiają się fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery, która stworzy największe imperium medialne na świecie – pisze Daria Szymańska.

„Siatkarski egzamin dojrzałości”. Aż 37 siatkarzy w szerokim składzie reprezentacji Polski umieścił Nikola Grbić. Trener kadry U-22 Piotr Graban dla Macieja Piaseckiego przybliżył sylwetki talentów w zespole.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Niezatapialna”. Koalicja ocaliła stołek Pauliny Hennig-Kloski. Po raz kolejny zadziałała zasada sformułowana kiedyś przez posłów PSL-u: „Koalicja trwa i trwa mać” – analizuje Eliza Olczyk.

„MEN uprawia prokrastynację”. Szef ZNP Sławomir Broniarz komentuje dla Magdaleny Frindt serię podwyżek dla nauczycieli, ocenia niedawną decyzję ws. edukacji zdrowotnej i zwraca się z apelem do maturzystów.

„Litewka był człowiekiem pojednania”. Tadeusz Cymański w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską odnosi się do tragicznej śmierci posła Lewicy: – Nie pomagał dla sławy. A nawet jeśli, to daj Boże, by wszyscy chcieli zdobywać popularność w taki sposób.

„Odłożę butelkę dobrego wina”. Przypominamy ostatni wywiad Andrzeja Olechowskiego dla „Wprost”, w którym recenzował pracę dawnych kolegów partyjnych, oceniał nowego prezydenta, kreślił wizję UE i szykował się na jubileusz 25-lecia Platformy.

„Unia, czyli nowe średniowiecze”. Próba uczynienia we współczesnej Europie fajnoreligii z demokracji, rozwoju osobistego i czystego powietrza właśnie dogasa – stawia tezę Jan Wróbel.

„Językowe pole walki”. Czasem wystarczy jedno słowo, by zostać przypisanym do konkretnego obozu politycznego. – Zaczyna to przypominać porachunki kibicowskie – komentuje w rozmowie z Martą Byczkowską-Nowak polonista Maciej Makselon.

„Awantura o ojcostwo sukcesu”. Andrzej Poczobut wolny, a u nas trwa awantura o ojcostwo sukcesu. Za to premier Tusk został jak Himilsbach z angielskim ze swoim wywiadem o Francji – komentuje Jakub Mielnik.

„Nigdy nie było tak dobrze jak dziś”. – Nigdy nie miałem czegoś takiego, jak czasami się słyszy, że „ktoś nie potrafi wyjść z roli”. Dla mnie jest to jednak pewnego rodzaju zabawa – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz aktor Leszek Lichota.

Dodatek „Wprost o biznesie”

„Polexit jest możliwy”. – Prezydent swoimi decyzjami wyraźnie wspiera tę część społeczeństwa, która jest Unii niechętna – mówi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Witold Orłowski, ekonomista.

„Bańka marketingu”. – Zaczynając pracę w marketingu, nie wiedziałem, że ludzka motywacja jest ukierunkowana na cel – przyznaje w wywiadzie Szymona Krawca Phil Barden, autor książki „Odkoduj pułapki myślenia w biznesie”.

„Świat w turbulencjach, Europa w działaniu”. Europejski Kongres Gospodarczy, największe takie wydarzenie w Europie Środkowej, w tym roku akcentowało siłę dialogu i jego znaczenie dla przyszłości Europy i świata.

„Nowe reguły biznesu”. – Jeśli chodzi o dostęp do surowców i komponentów, ponownie mamy do czynienia z przerywaniem łańcuchów dostaw – ostrzega Paweł Dziekoński, wiceprezes Grupy FAKRO.

