Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 17 maja?

Majowa niedziela to idealny czas na ogród i wypoczynek na świeżym powietrzu. Bez względu na to, czy planujemy pierwszy grill, czy prace ogrodowe, pamiętajmy, że trzecia niedziela maja nie będzie dniem wielkich zakupów. Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta – 17 maja to niedziela niehandlowa. Większość dużych sklepów i galerii pozostanie zamknięta.

Nie powinniśmy się jednak martwić, ponieważ możliwości zrobienia zakupów jest całkiem sporo. Liczne wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają zaopatrzyć się w niezbędne produkty w wielu miejscach.

Gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę niehandlową handel działa w wybranych miejscach. Są to m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,

placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.

Godziny otwarcia sklepów

Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i apteki często są czynne całodobowo, a małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

To najważniejsza wiadomość dla wielbicieli zakupów. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem w maju nie ma już niedziel handlowych. Najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu przypada tuż przed wakacjami, czyli 28 czerwca.

Niedziele handlowe w 2026 roku

W tym roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku wygląda następująco:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.

