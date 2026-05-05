Polska straciła pozycję lidera w UE. Jest niewielki wzrost

Jak wynika z ostatnich danych Eurostatu, wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w marcu 3,3 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w marcu. Polska w pierwszej trójce

Choć wzrost jest niewielki, Polska straciła pozycję lidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach należących do Unii Europejskiej. Wyprzedziły nas pod tym względem Czechy i Bułgaria, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w marcu odpowiednio 3,1 proc. i 3,2 proc.

– Polska niezmiennie w czołówce państw Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. W marcu br. stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu wyniosła w Polsce 3,3%. Niższe wskaźniki zanotowały jedynie Czechy – 3,1% i Bułgaria – 3,2% – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Średnia unijna wyniosła 6 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Finlandii, a także w Hiszpanii (odpowiednio 10,5 proc. i 10,3 proc.). Zarazem są tu jedyne kraje w UE z dwucyfrowym bezrobociem.

Unijny urząd statystyczny podał również, że liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w marcu 591 tys., wobec 577 tys. w lutym.

W najbliższym czasie powinniśmy poznać wstępne dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stopy bezrobocia w kwietniu. Przed miesiącem resort podał – co potwierdził kilka tygodni później Główny Urząd Statystyczny (GUS) – że bezrobocie w marcu wyniosło 6,1 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Z danych GUS wynika, że w marcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 949,8 tys. bezrobotnych, wobec 954,9 tys. miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z metodologii. Eurostat pod pojęciem bezrobocia rozumie osoby, które aktywnie poszukują pracy, a mają problem z jej znalezieniem. Wyłącza więc liczną grupę osób, które są zarejestrowane w urzędzie, gdyż zależy im na statusie bezrobotnego, który umożliwia m.in. nieodpłatną opiekę zdrowotną.

