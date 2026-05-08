Coraz bliżej startu kanału telewizyjnego Stanowskiego. Są nowe informacje

To CANAL+ Polska miał zająć się dystrybucją satelitarną Kanału Zero TV, a tymczasem – jak zauważyła redakcja portalu SAT KURIER – istnieje prawdopodobieństwo, że Stanowski – twórca i właściciel K0 (KZ) – dogadał się z Cyfrowym Polsatem.

Serwis satkurier.pl przypomniał, że Kanał Zero TV miał wystartować na początku lutego tego roku. Pojawiły się jednak komplikacje – CANAL+ nie zawarł umowy z brokerem reklamowym TVN Media. Biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery informowało wówczas, że spółka ostatecznie nie zdecydowała się na współpracę. Niedługo później Stanowski wydał oświadczenie – poinformował, że „z przyczyn, na które nie ma najmniejszego wpływu” start jego telewizji zostanie opóźniony o – jak wtedy szacował – ok. dwa miesiące. Ostatecznie jednak czas ten wydłużył się.

Kanał Zero a współpraca z Polsatem. „Prowadzimy rozmowy”

Źródło wskazało, że na satelicie Eutelsat Hot Bird 13G (13°E) rozpoczęto nowy przekaz testowy. To transponder dzierżawiony przez Cyfrowy Polsat, który jest operatorem platformy Polsat Box. Głos ws. zabrał dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus – Tomasz Matwiejczuk. – Jeśli będziemy mieli coś do zakomunikowania w tej sprawie, na pewno to zrobimy. I wówczas damy znać – zaznaczył.

Możliwe, że Polsat będzie głównym partnerem nowej stacji. Tak przynajmniej zasugerował Janusz Pliszka – członek zarządu telewizji. – Prowadzimy rozmowy zarówno w zakresie obsługi reklamowej, jak i dystrybucji satelitarnej, także przez IPTV Netii i w Polsat Box Go – powiedział (cytat za WM).

Czy to oznacza, że KZ (K0) zrezygnował ze współpracy z CANAL+? – Czekamy na oficjalny start Kanału Zero i pozostajemy zainteresowani jego dystrybucją – wskazał Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Canal+ Polska.

Czytaj też:

Przyszłość TVN pod znakiem zapytania. W CBS News wrze po zmianachCzytaj też:

Właściciel TVN ujawnił finanse. Astronomiczna strata związana z głośną fuzją