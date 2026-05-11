Ubywa Polaków pracujących w weekendy. Ten kraj jest liderem

Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), tylko 8 proc. Polaków pracuje w weekendy. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Rzadziej w sobotę i niedzielę pracują tylko obywatele Litwy i Węgier.

Średnio w całej UE pracę w weekendy wykonuje ponad 1/5 wszystkich pracujących. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w Grecji (41 proc.), a także na Malcie, Cyprze (po 32 proc.) i we Włoszech (31 proc.).

Ubywa Polaków pracujących w weekendy

Z danych PIE, które przytacza Gazeta.pl wynika, że na przestrzeni ostatniej dekady odsetek pracujących w weekendy zmniejszył się o 5 pkt. proc. Znacząca zmiana pod tym względem nastąpiła w naszym kraju. Jeszcze w 2015 roku w sobotę i w niedzielę pracowało 15 proc. Polaków, co oznacza, że nastąpił spadek o 7 pkt. proc. Nie jesteśmy jednak pod tym względem rekordzistami, największe spadki odnotowano w Holandii i na Litwie (po 15 pkt. proc.). Odwrotna sytuacja miała miejsce w Portugalii, w której udział pracujących w weekendy wzrósł aż o 12 pkt. proc.

W weekendy w UE najczęściej pracują osoby zatrudnione w usługach i sprzedaży (48 proc.) oraz wykwalifikowani pracownicy z branży rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo (47 proc.). W Polsce dominują pod tym względem pracownicy rolniczy (46 proc.).

Praca w weekendy w UE częściej dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą niż pracujących na etacie (odpowiednio 36 proc. i 19 proc.). W Polsce udział pracujących w sobotę i w niedzielę wśród osób samozatrudnionych to 23 proc.

– Różnice w udziale pracowników wykonujących pracę w weekendy w różnych krajach UE wynikają przede wszystkim ze struktury gospodarki. Najwyższy udział pracujących w weekendy mają kraje południowej Europy, w której silnie rozwinięty jest sektor turystyczny, wymagający świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu – podkreśla PIE.

Po drugiej stronie są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których w większości przypadków udział turystyki w gospodarce jest wyraźnie niższy, istnieje też silnie zakorzeniona tradycja wolnych niedziel.

