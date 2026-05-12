Bez litości. Chińskie auta spektakularnie zagarniają polski rynek

Ze statystyką trudno jest dyskutować – przez trzy miesiące 2026 roku Polacy zarejestrowali 2,5-krotnie więcej aut z Chin niż w tym samym okresie ubiegłego roku, wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Udział chińskich aut w polskim rynku to niemal 11 proc.

Co czwarte zarejestrowane w tym okresie chińskie auto należało do marki MG (24,43 proc.), a co piąte – do marki Omoda (20,98 proc.). Udział marki Chery to 12,6 proc. – niemal ex aequo z BYD (12,04 proc.). Konkurencja wśród chińskich marek jeszcze się zaostrza. Do Polski zawitał kolejny konkurent – marka Changan.

Kolejna chińska marka aut w Polsce

– W 14 z 16 polskich województw w pierwszym kwartale największe wzrosty zanotowały właśnie marki chińskie – wylicza Wojciech Drzewiecki, prezes IBRM Samar w portalu money.pl. W dziewięciu województwach największymi wygranymi były marki chińskie Omoda, BYD i Chery. Skoda wygrała w czterech, BMW w dwóch, a w jednym – Volvo.

Wprowadzenie ceł na chińskie auta elektryczne w październiku 2024 roku sytuacji wiele nie zmieniło. Chińczycy postawili po prostu na samochody z silnikami spalinowymi, napędem hybrydowym i hybrydowym plug-in, których cła nie objęły.

W maju w Polsce zadebiutowała marka Changan. W ofercie ma dwa SUV-y elektryczne (Deepal S05 i S07) oraz dwa benzynowe – CS55 PLUS i CS75 PLUS. Wkrótce w pojawi się także piąty model – hybryda typu plug-in, czyli Changan Deepal S05 PHEV. Wśród kluczowych celów, które wyznaczył sobie chiński koncern jest podwojenie sprzedaży zagranicznej do 2030 roku – minimum do 1,5 mln aut z perspektywą na 1,8 mln. W 2025 roku Changan rozszerzył swoją działalność na 21 nowych rynków, co oznacza, że obecnie działa w 118 krajach. W 40 krajach ma zakłady produkcyjne. Za dystrybucję w Polsce odpowiadają trzy grupy dealerskie: Grupa Bemo, Matsuoka Motor oraz Polska Grupa Dealerów (PGD).

Co się w Polsce dobrze sprzedaje? Ranking marek

Polacy nie zdecydowali się na współpracę z Chinami. Strategicznym partnerem technologicznym w projekcie hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie został tajwański koncern Hon Hai Technology Group (Foxconn) – globalny producent elektroniki. – Pierwszy samochód zjedzie z linii produkcyjnej w Jaworznie w 2029 roku – zapowiedział prezes EMP Cyprian Gronkiewicz. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że nazwa pierwszego polskiego auta elektrycznego nie została jeszcze wybrana. Zastrzegł jednak, że nie będzie to Izera.

Od stycznia do końca marca w Polsce zarejestrowano łącznie 151 tys. 650 samochodów osobowych. Liderami zestawienia pozostaje Toyota (15,53 proc. udziału w rynku), Skoda (10,73 proc.) i Volkswagen (7,15 proc.). Duży wzrost sprzedaży – o 21 proc. sprzedaży zanotowała czwarta w zestawieniu niemiecka marka BMW.

Wśród klientów indywidualnych najpopularniejszymi modelami są Hyundai Tucson (1861 szt., wzrost o 63,68 proc.), Kia Sportage (1830 szt., spadek o 6,63 proc.) i Toyota Yaris Cross (1762 szt., wzrost o 1,26 proc.). Klienci firmowi wyboerają wciaż Toyotę Corolla (5423 szt., wzrost o 6,46 proc.), Skodę Octavia (5058 szt., wzrost o 28,44 proc.) i Volvo XC60 (2297 szt., wzrost o 9,02 proc.).

Czytaj też:

Nie Izera – ale jest drugie podejście. Jednak będzie polski elektryk!Czytaj też:

Rewolucyjne zmiany w rejestracji samochodów. To powinni wiedzieć kierowcy