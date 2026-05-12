Allegro uruchomiło aplikację na ChatGPT. „Prawdziwy game-changer”

Allegro poinformowało, że udostępniło swoją nową aplikację na ChatGPT. W ten sposób baza ofert online łączy siły z zaawansowaną sztuczną inteligencją. Firma podkreśla, że prowadzi obecnie niemal 100 projektów AI, a do końca roku ok. 40 proc. portfolio technologicznego firmy ma obejmować rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

– To interaktywne narzędzie wewnątrz głównego czatu, które można porównać do aplikacji na smartfony ściąganych na iOS czy Androida. Aplikacja jest już dostępna dla każdego użytkownika i użytkowniczki ChatGPT – podano w komunikacie.

– Dla wszystkich, którzy cenią swój czas i szukają technologii ułatwiających życie, nowa aplikacja Allegro w ChatGPT to prawdziwy

„game-changer”. Zamiast tradycyjnego wpisywania fraz w wyszukiwarkę użytkownicy mogą teraz prowadzić naturalny dialog z zaawansowanym technologicznie asystentem. Potrzebujesz skompletować sprzęt na pierwszy biwak, ale nie wiesz, od czego zacząć? Szukasz fajnych butów do biegania w twoim rozmiarze i ulubionym kolorze, ale szukasz porady co do marki? Wystarczy zapytać. AI nie tylko doradzi, co wybrać, ale od razu przedstawi konkretne, dopasowane do twoich potrzeb propozycje prosto z Allegro, które możesz kupić już na platformie w kilka kliknięć – dodano.

Główne założenia nowej apki Allegro na ChatGPT

Intuicyjna prezentacja: Wybrane produkty pojawiają się w formie czytelnych, atrakcyjnych wizualnie kart. Każda z nich zawiera kluczowe dane: cenę, zdjęcie oraz oceny, co pozwala na błyskawiczną weryfikację oferty bez opuszczania czatu.

Skrócona ścieżka zakupu: Dzięki integracji, sfinalizowanie wyboru zajmuje sekundy. Przycisk “Kup na Allegro” przenosi użytkownika prosto do formularza opcji płatności i dostaw, z wybranymi wcześniej produktami, gotowymi do kupienia.

Inteligencja danych: System wykorzystuje ogromny potencjał informacyjny platformy, filtrując miliony ofert na Allegro w czasie rzeczywistym, by dostarczyć tylko te najbardziej trafne, uwzględniając przy tym popularność ofert czy benefity Allegro Smart.

