Allegro uruchomiło aplikację na ChatGPT. „Prawdziwy game-changer”
Allegro uruchomiło nową aplikację na ChatGPT. Zamiast tradycyjnego wpisywania fraz w wyszukiwarkę użytkownicy prowadzić będą mogli prowadzić naturalny dialog z zaawansowanym technologicznie asystentem.

Allegro poinformowało, że udostępniło swoją nową aplikację na ChatGPT. W ten sposób baza ofert online łączy siły z zaawansowaną sztuczną inteligencją. Firma podkreśla, że prowadzi obecnie niemal 100 projektów AI, a do końca roku ok. 40 proc. portfolio technologicznego firmy ma obejmować rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

To interaktywne narzędzie wewnątrz głównego czatu, które można porównać do aplikacji na smartfony ściąganych na iOS czy Androida. Aplikacja jest już dostępna dla każdego użytkownika i użytkowniczki ChatGPT – podano w komunikacie.

Dla wszystkich, którzy cenią swój czas i szukają technologii ułatwiających życie, nowa aplikacja Allegro w ChatGPT to prawdziwy
„game-changer”. Zamiast tradycyjnego wpisywania fraz w wyszukiwarkę użytkownicy mogą teraz prowadzić naturalny dialog z zaawansowanym technologicznie asystentem. Potrzebujesz skompletować sprzęt na pierwszy biwak, ale nie wiesz, od czego zacząć? Szukasz fajnych butów do biegania w twoim rozmiarze i ulubionym kolorze, ale szukasz porady co do marki? Wystarczy zapytać. AI nie tylko doradzi, co wybrać, ale od razu przedstawi konkretne, dopasowane do twoich potrzeb propozycje prosto z Allegro, które możesz kupić już na platformie w kilka kliknięć – dodano.

Główne założenia nowej apki Allegro na ChatGPT

  • Intuicyjna prezentacja: Wybrane produkty pojawiają się w formie czytelnych, atrakcyjnych wizualnie kart. Każda z nich zawiera kluczowe dane: cenę, zdjęcie oraz oceny, co pozwala na błyskawiczną weryfikację oferty bez opuszczania czatu.
  • Skrócona ścieżka zakupu: Dzięki integracji, sfinalizowanie wyboru zajmuje sekundy. Przycisk “Kup na Allegro” przenosi użytkownika prosto do formularza opcji płatności i dostaw, z wybranymi wcześniej produktami, gotowymi do kupienia.
  • Inteligencja danych: System wykorzystuje ogromny potencjał informacyjny platformy, filtrując miliony ofert na Allegro w czasie rzeczywistym, by dostarczyć tylko te najbardziej trafne, uwzględniając przy tym popularność ofert czy benefity Allegro Smart.

Źródło: ISBnews