Polska łączy się z Niemcami. Na razie energetycznie

– Połączenie systemów ciepłowniczych Polski i Niemiec to bardzo ważny krok dla bezpieczeństwa energetycznego, ale także symboliczny gest partnerstwa i naszej wspólnej odpowiedzialności – uważa minister energii Miłosz Motyka.

Projekt United Heat zakłada źródła ciepła oparte w 100 proc. na OZE i technologiach niskoemisyjnych. Kluczowa część projektu to budowa 12 kilometrów nowej sieci ciepłowniczej, w tym transgranicznego połączenia pod Nysą Łużycką, które połączy systemy ciepłownicze obu krajów i umożliwi przesyłanie nadwyżek ciepła między zaangażowanymi w projekt miastami.

12 km rur ciepłowniczych pod Nysą

– Współpraca transgraniczna w sektorze ciepłowniczym pozwala na wymianę wiedzy, wdrażanie innowacji i tworzenie systemów, które są odporne na wahania rynku energii. To także wzór dla innych państw naszego regionu w temacie budowania wspólnej odporności – uważa minister energii.

Inwestycja jest realizowana równolegle po obu stronach granicy – w Zgorzelcu powstaje ciepłownia biomasowa o mocy 25 MW oraz instalacja solarna o mocy około 5 MWp z magazynem ciepła, a w Goerlitz budowane są m.in. kotły biomasowe, pompy ciepła wykorzystujące ciepło z jeziora Berzdorf, oraz trwa rozbudowa sieci łączącej kluczowe obszary miasta – rurociąg ciepłowniczy łączący Königshufen z Biesnitzer Straße.

Zakończenie projektu planowane jest na 2029 rok. Inwestycja została wyceniona na około 190 mln euro. Wkład Niemiec to 81,6 mln euro. Projekt otrzymał również znaczące wsparcie z funduszy europejskich, w tym z agencji CINEA. Finansowy wkład Polski nie został ujawniony.

Zgorzelec i Goerlitz pozbędą się węgla do 2030 roku

Do tej pory oba miasta do ogrzewania wykorzystywały węgiel. Atutem projektu pod nazwą United Heat jest oparcie w całości na odnawialnych źródłach energii i technologiach niskoemisyjnych: energii słonecznej z sezonowym magazynem energii, odzyskaniu ciepła ze ścieków i wód powierzchniowych, pompach ciepła, kotłach na biomasę, oraz z wykorzystaniem ciepła odpadowego i rozwiązań typu power-to-heat.

Jak podało Ministerstwo Energii, emisja dwutlenku węgla spadnie o około 50 tys. ton rocznie, co odpowiada emisji generowanej przez około 28 tys. samochodów osobowych.

Z polskiej strony za budowę odpowiedzialna jest spółka SEC Zgorzelec, należąca do E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska. Z niemieckiej – Stadtwerke Goerlitz z Grupy Veolia Germany. – Dzięki połączeniu niemieckich i polskich sieci ciepłowniczych sektor ciepłowniczy zostanie w opłacalny sposób zdekarbonizowany, a nasze bezpieczeństwo energetyczne wzmocnione na rzecz nowoczesnej infrastruktury z korzyścią dla przedsiębiorstw i konsumentów w Goerlitz i Zgorzelcu – wyjaśniła minister gospodarki i energii Niemiec Katherina Reiche.

