Niepokój po decyzji IKEA. Urząd pracy organizuje pilne spotkania dla zwolnionych

Fabryka IKEA w Wielbarku planuje zwolnienia grupowe, które obejmą 240 pracowników. Informację o redukcji zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie otrzymał 10 kwietnia, czyli na 10 dni przed rozpoczęciem procedury zwolnień.

Jak przekazała dyrektor urzędu Beata Januszczyk, pracownicy otrzymywali wypowiedzenia między 20 a 30 kwietnia. Część osób dostała miesięczne okresy wypowiedzenia, a część trzymiesięczne. Wszystko zależy od stażu pracy.

Zwolnienia obejmą produkcję i administrację

Redukcja zatrudnienia dotyczy zarówno pracowników produkcyjnych, jak i administracyjnych. Według informacji przekazanych urzędowi pracy firma tłumaczy decyzję spadkiem zamówień na produkty, pogarszającą się sytuacją gospodarczą oraz rosnącymi kosztami działalności.

Fabryka IKEA w Wielbarku specjalizuje się w produkcji mebli z litego drewna sosnowego. W zakładzie działa także tartak, fabryka płyt klejonych oraz wytwórnia pelletu.

Urząd pracy organizuje pomoc dla zwolnionych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie rozpoczął spotkania ze zwalnianymi pracownikami. Celem działań jest pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia oraz przedstawienie dostępnych form wsparcia.

Podczas spotkań urzędnicy informują o możliwościach uzyskania dofinansowania do pracy interwencyjnej, doposażenia stanowisk pracy czy szkoleń zawodowych. Osoby zainteresowane będą mogły również ubiegać się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

ZUS i pracodawcy także pojawią się na spotkaniach

W działania pomocowe mają zostać zaangażowani również doradcy zawodowi, pracownicy działu świadczeń oraz przedstawiciele ZUS. Zwalniani pracownicy otrzymają informacje dotyczące rejestracji jako bezrobotni, zasad przyznawania zasiłków oraz dodatków aktywizacyjnych.

Na spotkaniach mają pojawić się także pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób odchodzących z IKEA. Pracownicy ZUS będą dodatkowo informować o możliwościach uzyskania świadczeń przedemerytalnych.

W regionie rośnie bezrobocie

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie w powiecie zarejestrowanych jest obecnie ponad 2,3 tys. bezrobotnych. To o około 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 11,3 proc.

W bazie urzędu znajduje się aktualnie 61 ofert pracy na terenie powiatu szczycieńskiego. Burmistrz Szczytna Stefan Ochman przyznał, że decyzja IKEA była zaskoczeniem i wywołała niepokój w regionie. Zaznaczył jednak, że w okolicy działają także inne firmy z branży meblarskiej i drzewnej.

