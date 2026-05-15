Samorejestracja – nowy obowiązek firm. Mają same ustalić czy ich dotyczy czy nie

Wykaz KSC to to aplikacja, będąca częścią Systemu S46, w której prowadzony jest spis podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych dla gospodarki Polski. Start systemu przewidziany jest na 12 czerwca.

„Jeśli prowadzisz działalność w sektorze objętym ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i twoja organizacja spełnia kryteria uznania za podmiot kluczowy lub podmiot ważny – masz obowiązek złożenia wniosku o wpis do wykazu do 3 października 2026 roku”- informuje rząd. Firmy czeka również wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, regularne ocenianie ryzyka wystąpienia incydentów i zarządzanie nimi. Do nowych obowiązków należy również wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka, a także dzielenie się informacjami z innymi firmami z Wykazu KSC.

Czas na dostosowanie się do nowych przepisów to 3 kwietnia 2027 roku. Za niewywiązanie się z nowych obowiązków przedsiębiorcom grożą kary finansowe, które będą mogły być nakładane od 3 kwietnia 2028 roku.

Kogo konkretnie dotyczy Wykaz KSC? Niemal wszystkich

Obowiązek dotyczy m.in. sektorów zarządzania usługami ICT (teleinformatycznymi), odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności, ale nie tylko. Są jeszcze kluczowe podsektory.

Ministerstwo Cyfryzacji ma kilka rad dla polskich firm. w pierwszej kolejności firma musi zweryfikować, czy prowadzona przez nią działalność mieści się w sektorach lub podsektorach objętych nowelą. W załączniku 1. nowelizacji ustawy o KSC wśród sektorów kluczowych znalazły się: energia, transport, ochrona zdrowia, bankowość i infrastruktura rynków finansowych, zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucja, zbiorowe odprowadzanie ścieków, infrastruktura cyfrowa i przestrzeń kosmiczna.

Załączni numer 2 uzupełnia wiedzę o usługi pocztowe, inwestycje energetyki jądrowej, gospodarowanie odpadami, produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów, produkcję, wytwarzanie i dystrybucję żywności, dostarczanie usług cyfrowych i badania naukowe. Podmioty sektora ważnego to również firmy, które zajmują się produkcją np.: wyrobów medycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych urządzeń elektrycznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, oraz pozostałego sprzętu transportowego.

Jak wypełnić formularz Systemu S46?

Dla resortu cyfryzacji ważna jest też wielkość firmy oraz status przedsiębiorstwa powiązanego i partnerskiego. Dla mikroprzedsiębiorstw progi wynoszą odpowiednio: mniej niż 10 pracowników oraz maksymalnie 2 mln euro rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej.

Progi dla małych firm to mniej niż 50 pracowników i maksymalnie 10 mln euro rocznego obrotu lub rocznej sumy bilansowej. Dla średnich przedsiębiorstw – mniej niż 250 pracowników oraz maksymalnie 50 mln euro rocznego obrotu lub 43 mln euro rocznej sumy bilansowej. Natomiast duże firmy to te, które przekraczają wymienione progi.

Dalszy krok to założenie konta w Wykazie KSC i złożenie wniosku o wpis. Po wejściu na dedykowaną stronę internetową, należy kliknąć przycisk „Zaloguj z login.gov.pl”. Kolejny krok to wybranie metody logowania, uwierzytelnienie się i podpis. Formularz składa się z kilku sekcji i trzeba w nim wpisać m.in. dane identyfikacyjne podmiotu, w tym NIP, REGON i nazwę, dane adresowe i kontaktowe. Jeśli w zakładce „Lista wniosków” pojawi się komunikat „Zatwierdzony”, oznacza to, że wpis został dokonany.

