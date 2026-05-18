Stolarka ma się świetnie, ale przed nią wyzwania regulacyjne, cyfryzacyjne i związane z ekspansją

W Polsce mamy 1,5 tys. producentów okien i drzwi na rynku, udział stolarki w wartości sprzedanej przemysłu wynosi 2,1%, a wartość produkcji stolarki polskiej (dane za 2024) wyniósł 26,27 mld zł – wynika z badań firmy ASM Research Solutions Strategy przedstawionych podczas XVI Kongresu Stolarki Polskiej. Wydarzenie, które miało miejsce 14 maja 2026, było jednocześnie związane z obchodami jubileuszu 30-lecia organizacji tej branży „Polskie Okna i Drzwi”.

Podczas spotkania odbyło się szereg paneli dyskusyjnych poświęconych przyszłości branży i jej aktualnym wyzwaniom.

– Jesteśmy branżą, która dynamicznie się rozwija. Mamy też mocną organizację branżową zrzeszającą liderów. Ale musimy zacząć aktywnie szukać swoich szans, bo kończą się nasze atuty, które mieliśmy przez długie lata – podkreślał podczas briefingu prasowego Janusz Komurkiewicz, prezes Związku „Polskie Okna i Drzwi”.

Z badań zaprezentowanych na Kongresie zorganizowanym w podwarszawskiej Jachrance wynika, że choć polska stolarka otworowa ma się świetnie, to widać, że eksport z Polski stoi od 2022 roku w miejscu.

Udział stolarki polskiej w eksporcie europejskim w 2025 r. wyniósł 32,4%, a w eksporcie światowym (dane za 2024 r.) – 17,8%. W perspektywie ostatnich 10 lat wyniki były bardzo dobre, bo ciągu ostatniej dekady eksport podwoił się – wzrósł o 253%. Małgorzata Walczak-Gomuła, prezes Zarządu ASM Research Solutions Strategy podkreślała, że odkąd w 2015 roku wyprzedziliśmy Niemcy, czyli od 11 lat utrzymujemy pozycje lidera eksportu w UE. Średnioroczny wzrost eksportowy to już prawie 9%. – Jesteśmy więc bardzo konkurencyjną branżą, która wchodzi na rynki światowe z dużym impetem – zauważała.

Gdy jednak patrzymy na dane rok do roku, to widać, że od 2022 roku branża nie może przebić sufitu 4 mld euro.

Od 4 lat skumulowane dane o eksporcie światowym branży oscylują wokół 3,9 mld euro. W zeszłym roku eksport do Unii Europejskiej wzrósł minimalnie – z 3,33 mld euro do 3,38 mld euro.

– Musimy chronić rynek, musimy regulować go, ale przed nami też wyzwania: cyfryzacja budżetów sprzedaży, łączenie łańcuchów dostaw, wdrażanie AI. Nie mamy taniej siły roboczej, nie mamy już tanich surowców, mamy jedne z najdroższych stawek za energię do produkcji. Musimy więc zacząć wykorzystywać nasze atuty, innowacyjność – mówił prezes Komurkiewicz.

Podczas wydarzenia ogłoszono rezolucję XVI Kongresu Stolarki Polskiej – wytyczne dla działania związku „Polskie Okna i Drzwi”, które operacyjnie organizacja chce przedkładać na spotkaniach, debatach czy w rozmowach na szczeblach ministerialnych.

Zawarto w niej 6 istotnych zadań i postulatów dla branży stolarki otworowej na najbliższe lata.