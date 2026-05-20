Zandberg atakuje ministrę pracy. „Porąbało was…?”

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) zamieściła wpis, w którym zachęca nastolatków do podejmowania aktywności zawodowej. – Rozprawmy się z tym raz a dobrze. Sprawdź, co to naprawdę znaczy być w OHP – pisze organizacja.

OHP zamieszcza grafikę, w której przekonuje, co jest „obciachem”, a co jest „klasą”.

Klasa to:

własna wypłata na koncie w wieku 16 lat,

kilka lat stażu pracy i pewny zawód na starcie,

branie spraw w swoje ręce i własny plan na przyszłość.

Obciach to:

wydane kieszonkowe i zero planów, by to zmienić,

puste CV, brak doświadczenia i panika “co dalej?”,

życie mitami o OHP sprzed 30 lat i przejmowanie się opinią innych.

„Porąbało was.?”. Zandberg nie kryje oburzenia

Wpis zamieszczony przez OHP wywołał kontrowersje. Oburzenia nie kryje Adrian Zandberg. Lider Razem zamieścił post, w którym w ostrych słowach zwrócił się do szefowej resortu pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która nadzoruje instytucję

twitter

– Porąbało was w tym rządzie? Państwowa instytucja zajmuje się atakowaniem SZESNASTOLATKÓW za to, że nie pracują zarobkowo? (pisownia oryginalna) – napisał Zandberg.

W kolejnym wpisie polityk zarzucił Dziemianowicz-Bąk obsadzenie OHP „eseldowskimi aparatczykami i teczkowymi”.

OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia. Realizują działania na rzecz młodzieży w wieku od 14. do 30. roku życia, w celu jej wsparcia w wypełnieniu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia i rozwoju edukacyjno-zawodowego. Do głównych zadań instytucji należy m.in. wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.

Czytaj też:

Coraz więcej młodych bez pracy. GUS podał najnowsze daneCzytaj też:

Szyfr do korpogadki. Co się kryje za sloganami w ogłoszeniach o pracę?