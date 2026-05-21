Jaja klatkowe wrócą do sklepów? Jasne stanowisko najpopularniejszych sieci handlowych

Stowarzyszenie przeprowadziło rozmowy z sieciami handlowymi po tym jak w ostatnim czasie pojawiły się głosy, że za tymczasowym powrotem sieci Dino do jaj klatkowych mogą pójść inne sklepy.

Sieci handlowe nie planują sprzedaży jaj klatkowych

Wśród sondowanych sieci znalazły się: Biedronka, Lidl, Eurocash, Żabka, Kaufland, Carrefour, Auchan, Stokrotka, Intermarché, Netto, ALDI, Frisco i Selgros (Transgourmet). Żadna z nich nie sygnalizuje zmiany kierunku i powrotu do tego jaj klatkowych.

– Już w 2022 roku jako jedni z pierwszych na polskim rynku, wycofaliśmy ze sprzedaży świeże jaja z chowu klatkowego i obecnie nie mamy planów zmiany tego podejścia. Przypominamy, że nasze działania w tym temacie zostały docenione m.in. pierwszym miejscem w rankingu Stowarzyszenia Otwarte Klatki oraz wyróżnieniem w międzynarodowym raporcie EggTrack 2022 przygotowanym przez Compassion in World Farming – mówi Maciej Bystrzycki, dyrektor kategorii, Biedronka.

– Sieć Kaufland Polska konsekwentnie podtrzymuje zobowiązanie do nieoferowania jaj klatkowych. Ze sprzedaży jaj świeżych zrezygnowaliśmy już w 2022 roku, a od 2025 roku wprowadziliśmy wymóg stosowania jaj z alternatywnych form chowu w produktach marek własnych, w których ich udział w recepturze przekracza 1%. Utrzymanie tej polityki jest dla nas priorytetem, ponieważ dobrostan zwierząt to jeden z filarów naszej odpowiedzialności biznesowej i odpowiedź na rosnącą świadomość oraz oczekiwania naszych klientów. Stabilność i ciągłość tych zmian zabezpieczamy dzięki partnerskiej, długofalowej współpracy z polskimi dostawcami. Nadal będziemy kontynuować nasze działania, sukcesywnie przyczyniając się do poprawy dobrostanu zwierząt – podkreśla Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor pionu Corporate Affairs, Kaufland Polska.

– Jako Lidl Polska oferujemy klientom produkty, które są zgodne z naszą Strategią CSR, obejmującą troskę o środowisko naturalne, w tym o rozwój dobrostanu zwierząt w Polsce. Dlatego, zgodnie z naszym zobowiązaniem, do końca 2025 r. całkowicie zaprzestaliśmy sprzedaży jaj kurzych z chowu klatkowego, jak również wyeliminowaliśmy je z produktów naszych marek własnych, zawierających w składzie jaja kurze. W związku z tym chcielibyśmy podkreślić, że nie planujemy ponownej sprzedaży jaj kurzych z chowu klatkowego – wskazuje Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych, Lidl Polska.

– Dobrostan zwierząt jest trwałym elementem naszych ambicji wyrażonych w Strategii Odpowiedzialności i politykach dotyczących pozyskiwania surowców, co potwierdziliśmy, wycofując jaja klatkowe ze sprzedaży już w 2022 roku, a dwa lata później eliminując je również ze składu produktów marek własnych. Dziś podtrzymujemy nasze deklaracje i – jako organizacja konsekwentna w swoich działaniach – nie planujemy powrotu do sprzedaży jaj pochodzących z chowu klatkowego – podkreśla Marta Urbaniak, dyrektorka działu zarządzania jakością i środowiskiem, Żabka.

– Obserwujemy obecną sytuację na rynku jaj i pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi dostawcami. Nie rozważamy jednak przywrócenia do sprzedaży w Netto jaj pochodzących z chowu klatkowego. Jaja klatkowe usunęliśmy z naszych półek w 2021 roku. Kolejnym krokiem była rezygnacja z ich stosowania jako składnika produktów marek własnych. To zobowiązanie zrealizowaliśmy zgodnie z planem, przed końcem 2025 roku, przy wsparciu naszych dostawców. Spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem klientów i potwierdziło słuszność obranej przez nas strategii. Troska o dobrostan zwierząt to ważny element naszej strategii odpowiedzialnego rozwoju – mówi Krzysztof Dobczyński, dyrektor handlowy, Netto Polska.

Warunki chowu istotne dla Polaków

– Nasze wieloletnie relacje biznesowe z dostawcami pozwalają na sprawne realizowanie polityki dobrostanu zwierząt. Dlatego obecnie ALDI Polska nie bierze pod uwagę przywrócenia do sprzedaży jaj z chowu klatkowego, potocznie zwanych „trójkami”. Jest to element długofalowej strategii, poprzedzonej analizą rynku, możliwościami operacyjnymi i oczekiwaniami klientów. Nasze założenia obejmowały zarówno czynniki ryzyka, jak i zdolności produkcyjne. Pozwala to na realizację założeń dotyczących odpowiedzialnego i proekologicznego rozwoju oferty ALDI – wyjaśnia Katarzyna Bawoł, kierownik działu jakości i odpowiedzialności przedsiębiorstwa, ALDI Polska. – Pierwsze miesiące bez jaj klatkowych w ofercie utwierdziły nas w słuszności podjętej decyzji. Pozytywna reakcja klientów Transgourmet i Selgros to dla nas największa nagroda i impuls do dalszych zmian na rzecz zwierząt i natury – przyznaje Kornelia Udycz, starszy specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Transgourmet Polska (Selgros Cash&Carry).

Z ostatnich badań Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat wynika, że dla ok. 70 proc. Polaków warunki chowu kur są istotnym czynnikiem przy zakupie jaj. Trzy czwarte z nas uważa, że chów klatkowy nie zapewnia zwierzętom odpowiednich warunków.

