Rekruterzy załamani. Plaga CV od kandydatów, których…nie ma

Okazuje się, że w dzisiejszych czasach wyzwaniem dla rekruterów nie jest już tylko znalezienie odpowiedniego kandydata, ale także upewnienie się, że kandydat …w ogóle istnieje.

Jak wynika z danych przedstawionych przez No Fluff Jobs, portal z obowiązkowymi widełkami w ogłoszeniach o pracy, w ciągu ostatniego roku liczba CV wysyłanych tylko za pośrednictwem LinkedIna wzrosła o 45 proc., a rekruterzy coraz częściej mierzą się z fałszywymi aplikacjami.

Coraz więcej sfałszowanych CV

Jednym z procederów jest np. podstawienie. Na czym to polega? Rozmowę kwalifikacyjną przechodzi jedna osoba, a do pracy stawia się inna, często bez niezbędnych kompetencji. Eksperci zwracają uwagę, że w erze pracy zdalnej i generatywnej AI sama analiza CV czy rozmowa z rekruterem nie są wystarczającą formą weryfikacji kandydatów.

– Niestety, oprócz kandydatów i kandydatek faktycznie szukających zatrudnienia, aplikacje regularnie wysyłają też osoby niezainteresowane pracą oraz boty, a skala tego zjawiska systematycznie rośnie. Według dostępnych danych aż 76 proc. rekruterów regularnie trafia na sfałszowane dane w CV, a prawie połowa (45 proc.) zetknęła się bezpośrednio z kradzieżą tożsamości kandydata. Ponad 60 proc. obawia się napływu nie tylko „podrasowanych” aplikacji, ale też dokumentów generowanych przez AI i deepfake’ów podczas rozmów wideo. To poważny problem – w dobie zwiększonej liczby wiadomości od kandydatów i kandydatek skrzynki rekruterów dodatkowo zapełniają fałszywe aplikacje, wydłużając proces rekrutacji i zwiększając ryzyko błędów czy naruszeń bezpieczeństwa – komentuje Karol Kapuściński, Chief Revenue Officer w No Fluff Jobs.

Po co to robią?

Tego typu oszustwa dokonywane są w różnych celach. Chodzi np. o kradzież własności intelektualnej i danych – ktoś podejmuje zatrudnienie wyłącznie po to, by uzyskać dostęp do repozytoriów kodu, baz klientów, know-how lub innych technologii firmy. Tego typu osoby mogą doprowadzić do wycieku strategicznych informacji lub danych o wysokiej wartości biznesowej. Bywają również sytuacje, że ktoś chce wyłudzić sprzęt służbowy, a zanim pracodawca zorientuje się, że nie otrzymuje żadnych realnych efektów pracy, może minąć sporo czasu.

Fałszywe aplikacje nie są wyłącznie problemem działów HR, ale mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i finansów organizacji. No Fluff Jobs zwraca uwagę, że istnieją narzędzia ułatwiające rekruterom znalezienie rzeczywistych i dopasowanych do roli kandydatów i kandydatek. Narzędzie CV Scoring automatycznie analizuje zgłoszenia od kandydujących i podpowiada, które są najlepiej dopasowane do wymagań. Następnie pogłębioną weryfikację może wykonać wirtualna asystentka, stworzona na bazie sprawdzonego modelu OpenAI. Na podstawie decyzji osoby prowadzącej rekrutację asystentka przeprowadzi wstępną rozmowę z kandydatem lub kandydatką wypytując o wszystkie istotne szczegóły, ale też sprawdzi umiejętności, np. językowe.

