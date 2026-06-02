Polska firma wyrzucona przez ukraińskie miasto z placu budowy. „Oszukali nas i okradli”

Spółka z Polski świadczy usługi jako generalny wykonawca w sektorach ochrony środowiska, OZE [odnawialne źródła energii – przyp. red.], energetyki, ropy i gazu oraz przemysłu. Jeśli chodzi o projekt – o wartości ponad 36 milionów euro [w tym momencie, po przeliczeniu na polskie złote, byłoby to około 152,5 mln – przyp. red.] – realizowany w Ukrainie – polega on na budowie instalacji przetwarzania odpadów.

Został ukończony niemal w całości (w 95 procentach). I choć firma chciała go już finalizować, pojawiły się problemy. Mer Lwowa – Andrij Sadowy – wysłał list dotyczący firmy Control Process do premiera Donalda Tuska, w którym domagał się interwencji polskich władz. Skarżył się, że spółka nie wywiązuje się w terminie ze swoich zobowiązań.

Sęk w tym, że Control Process wszystkie procesy arbitrażowe wygrał. Ale co z tego? W żaden sposób nie wpłynęło to na położenie spółki, która odnotowuje coraz większe straty.

Ukraina. Polska firma poszkodowana. „Miasto Lwów nas oszukało i okradło”

Portal Business Insider, który napisał o problemach polskiej firmy, zwrócił się do ich przedstawicieli z prośbą o komentarz. „Przy 95 proc. ukończenia zakładu jesteśmy na debecie rzędu 17-18 mln euro na tym projekcie” – odpowiedzieli redakcji. Większość z tej kwoty – 10 mln – to dług miasta, które nie zapłaciło za już wykonane prace. Kolejne 3,6 mln – to zerwane gwarancje należytego wykonania. Jest jeszcze 1 mln – za wykonane roboty pozakontraktowe i 4,9 mln (w tym odsetki) – tyle wynoszą kary, które arbitraż przy organizacji inżynierskiej FIDIC nałożył na Lwów za wywołanie opóźnienia w realizacji prac. Miasto nie pokryło tej kwoty.

Stanowisko spółki jest jasne. „Mamy 700 pracowników w całej grupie Control Process oraz około 2 tys. osób u dostawców i producentów w całej Europie. To ogromna siatka ludzi i firm, którzy zostali nieopłaceni przez to, że miasto Lwów nas oszukało i okradło” – wskazują przedstawiciele polskiego podmiotu.

Firma nie ma w tym momencie dostępu do swojego majątku, który pozostał na placu budowy we Lwowie. Miasto nie zamierza zapłacić i nic nie robi sobie z rozstrzygnięć, które przewidziane zostały w kontrakcie. Odcina też CP od dostępu do mienia o wartości bagatela 9,3 mln EUR.

Władze Lwowa nie kwapią się, by zapłacić spółce Control Process

W czwartek (28 maja) miało miejsce posiedzenie rady miasta.

„Deputowani po raz kolejny zajmowali się sprawą budowy zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i przyjęli kolejny apel kierowany do premiera Tuska. Jednocześnie władze Lwowa nadal nie wykonują wiążących decyzji DAB [Dispute Adjudication Board – red.] oraz nie respektują decyzji arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) z 16 maja bieżącego roku” – dowiadujemy się z oświadczenia.

