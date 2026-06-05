Będzie więcej niedziel handlowych? Padła ważna deklaracja

W marcu minęła 8. rocznica wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W początkowym okresie – od marca do grudnia 2018 roku – sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. W roku ubiegłym nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia w zamian za wolną Wigilię.

Po zmianie władzy w 2023 roku wydawało się, że liberalizacja ustawy o zakazie handlu w ostatnim dniu tygodnia jest kwestią czasu. Większość ugrupowań, które tworzą obecną koalicję zapowiadała w kampanii mniejsze lub większe poluzowanie przepisów w tym zakresie. Tymczasem od dwóch lat nic się w tej sprawie nie dzieje.

Będzie więcej niedziel handlowych? Petru sceptyczny

Od czerwca 2024 roku w Sejmie znajduje się projekt firmowany przez posła Ryszarda Petru, który przewiduje powrót do rozwiązań z pierwszego okresu funkcjonowania ustawy, czyli wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Utknął on jednak w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny i – jak wynika z ostatniej wypowiedzi Petru – na razie na przełom nie ma co liczyć. W środowym wywiadzie dla Radia Zet polityk został zapytany przez jednego z internautów, czy odpuścił walkę o liberalizację ustawy o zakazie handlu w niedzielę? Poseł klubu Centrum odpowiedział: – Nie, nie odpuściłem, tylko jestem blokowany w komisji.

Pytany, kto go blokuje, polityk wskazał szefową komisji polityki społecznej i rodziny Katarzynę Ueberhan, która jak stwierdził „nie pozwala rozpocząć prac, czyli projekt jest zamrożony”.

Z przeprowadzonego przed dwoma laty sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że propozycję Petru popiera 56 proc. Polaków. Z kolei 30 proc. z nas nie chce przywrócenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu, a 14 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

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