Pilny komunikat nawet w niedzielę. PKO BP ostrzega

PKO PB wydał komunikat, w którym ostrzega klientów przed oszustami podszywającymi się pod bank. Wysyłają fałszywe wiadomości, w których proszą o uzupełnienie danych we wniosku.

PKO BP ostrzega przed oszustami

– Wysyłają e-maile o tematach, np. „Monitoring spraw z wniosku Banku” z adresów mailowych, które podszywają się pod nasz bank (np. z końcówką „PKO”). Aby wzbudzić zaufanie i uśpić Twoją czujność, w treści mogą podawać nasze numery telefonów lub adresy e-mail. Wywierają presję czasu, aby skłonić Cię do otwarcia i uzupełnienia załącznika. Do wiadomości dołączają plik (.rar) ze złośliwym oprogramowaniem. Gdy go otworzysz, na Twoje urządzenie zostanie pobrane złośliwe oprogramowanie, a przestępcy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych i konta – ostrzega bank w komunikacie.

PKO BP podkreśla, że nie jest autorem tego typu wiadomości. Instytucja apeluje do klientów, by nie otwierali załączników i nie klikali w linki w takich e-mailach. Utracą wówczas kontrolę nad kontem i stracą oszczędności. – Jeśli nie masz pewności, czy to wiadomość od nas, zadzwoń pod nr 800 302 302 (bez opłat dla numerów krajowych w Polsce, w pozostałych przypadkach opłata zgodna ze stawką operatora) – radzi bank.

Kolejny taki apel

To kolejne w ostatnim czasie tego rodzaju ostrzeżenie wydane przez bank. Przed miesiącem PKO BP informował o oszustach, którzy podszywają się pod pracowników instytucji. Dzwonią do klientów twierdząc, że ktoś wziął kredyt na ich dane, bądź informują, że na koncie jest nieautoryzowany przelew i należy go zweryfikować”,

– Nie wierz też w historie o tym, że gdy prześlesz pieniądze, o które prosi osoba podająca się za pracownika banku, to wrócą one do Ciebie w ciągu 7 dni, bo „przecież są zablokowane na koncie”. Gdy zrobisz przelew oszustowi, stracisz swoje pieniądze! – ostrzegał PKO BP.

Instytucja radzi, aby zachować spokój i nie działać pochopnie. W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy rzeczywiście dzwoni pracownik instytucji. Zweryfikować tożsamość dzwoniącego można w aplikacji IKO. – Powiedz, że chcesz zweryfikować tożsamość osoby, która dzwoni. Jeśli to my dzwonimy, w naszej aplikacji bankowej dostaniesz powiadomienie z danymi pracownika – poproś rozmówcę o imię i nazwisko, stanowisko i miejsce, z którego dzwoni. Jeśli dane się zgadzają, potwierdź je i kontynuuj rozmowę – radzi bank.

Jeśli natomiast dane są błędne lub osoba, która dzwoni odmawia weryfikacji, należy zakończyć rozmowę i skontaktować się z bankiem. Nie należy natomiast podawać danych do logowania i kodów autoryzacyjnych, a także udostępniać pulpitu i instalować programów podawanych przez rozmówcę.

Czytaj też:

Pilny komunikat PKO BP przed weekendem. „Potrzebujemy czasu…”Czytaj też:

Tak NBP rozleniwia polskie banki. Prof. Pawłowicz: Te pieniądze powinny iść na kredyty