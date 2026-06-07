Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 7 czerwca?

Niedziela, 7 czerwca, kończy czerwcowy długi weekend. Dla wielu osób to czas odpoczynku, spotkań rodzinnych, grillowania czy prac w ogrodzie. Warto jednak pamiętać, że tego dnia obowiązują ograniczenia w handlu.

Oznacza to, że większość dużych sklepów oraz galerii handlowych pozostanie 7 czerwca zamknięta.

Oczywiście ze zrobieniem podstawowych zakupów nie będzie problemów. Ustawa przewiduje szereg wyjątków, dzięki którym można kupić najpotrzebniejsze produkty.

Gdzie zrobimy zakupy 7 czerwca?

W niedzielę niehandlową otwarte mogą być m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

restauracje, bary i kawiarnie,

placówki pocztowe spełniające ustawowe warunki,

niewielkie sklepy, w których za ladą stoi właściciel.

To właśnie w tych miejscach najłatwiej będzie zrobić zakupy lub zaopatrzyć się w niezbędne produkty.

Godziny otwarcia mogą być inne

Choć część placówek działa również w niedziele niehandlowe, warto wcześniej sprawdzić ich godziny otwarcia w związku z długim weekendem. Dotyczy to szczególnie osiedlowych sklepów prowadzonych przez właścicieli. Z kolei stacje paliw i wiele aptek funkcjonuje przez całą dobę lub w wydłużonych godzinach.

Przed wyjściem z domu dobrze jest zajrzeć na stronę internetową sklepu lub sprawdzić informacje w aplikacjach mobilnych. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnej wizyty pod zamknięty lokal.

Kiedy kolejna niedziela handlowa?

Osoby planujące większe zakupy nie będą musiały długo czekać. Najbliższa niedziela handlowa przypada 28 czerwca, czyli tuż przed rozpoczęciem wakacji. Będzie to jedyna handlowa niedziela w czerwcu.

W 2026 roku handel bez ograniczeń będzie możliwy jeszcze w następujące niedziele:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

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Będzie więcej niedziel handlowych?

Od połowy 2024 roku w Sejmie znajduje się projekt przygotowany przez posła Ryszard Petru, który zakłada przywrócenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Projekt nie wyszedł jednak poza etap prac komisji sejmowych.

W ostatnich dniach polityk został zapytany w Radiu Zet, czy zrezygnował z prób liberalizacji przepisów. Odpowiedział krótko: „Nie, nie odpuściłem, tylko jestem blokowany w komisji”.

Według Petru projekt pozostaje zamrożony i obecnie nie są prowadzone nad nim prace. Oznacza to, że kierowcy, konsumenci i właściciele sklepów nie powinni na razie spodziewać się szybkich zmian w obowiązujących zasadach. Wszystko wskazuje więc na to, że harmonogram niedziel handlowych pozostanie w najbliższym czasie bez zmian.

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