Jeden błąd może kosztować firmę miliony. „Cisza to broń”

Są momenty, w których brak komunikatu mówi więcej niż najbardziej dopracowane oświadczenie. W świecie przeładowanym treścią, natychmiastową reakcją i presją bycia obecnym, milczenie zaczyna pełnić zupełnie nową funkcję. Nie jest już tylko brakiem działania. Coraz częściej jest świadomą decyzją, strategią, a czasem nawet narzędziem zarządzania wizerunkiem. Czy brak reakcji naprawdę jest neutralny, czy jednak zawsze coś komunikuje? I czy cisza może być równie silnym narzędziem jak słowa?

Jednocześnie cisza w komunikacji budzi niepokój. Klienci chcą wiedzieć, co się dzieje. Zespół potrzebuje kierunku. Odbiorcy szybko dopowiadają sobie brakujące informacje. Dlatego decyzja o milczeniu nigdy nie jest neutralna. Zawsze coś komunikuje, nawet jeśli intencją było właśnie nic nie mówić. W praktyce oznacza to jedno, milczenie nie istnieje jako brak komunikacji, ono zawsze jest komunikatem.

Cisza jako komunikat. Co naprawdę przekazujesz, kiedy nic nie mówisz