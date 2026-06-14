Tak Polacy szukają dziś pracy. Rośnie popularność tych opcji

Jak pokazuje 20. edycja „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding, przeglądanie ofert pracy w serwisach z ogłoszeniami pozostaje najczęściej wybieranym sposobem poszukiwania zatrudnienia przez Polaków. Robi to 55,4 proc. z nas. Kolejne miejsca zajmują kontakty osobiste i polecenia (33,9 proc.) oraz zakładki „kariera” na stronach internetowych firm i aplikacje do szukania pracy (po 31,1 proc.). Pierwszą piątkę zamykają media społecznościowe (29,4 proc.).

Tak Polacy szukają obecnie pracy. Te opcje coraz bardziej popularne

Twórcy „Baromertu”... zwracają uwagę, że rośnie rola osobistych kontaktów i poleceń oraz samodzielnego przeglądania ofert na stronach internetowych firm. Opcje te wskazywało blisko 5 proc. respondentów więcej niż przed rokiem.

Mniejsze znaczenie mają takie sposoby poszukiwania zatrudnienia, jak przeglądanie ogłoszeń w prasie, radiu, komunikacji miejskiej (17,6 proc.) i na tablicach ogłoszeń (13,1 proc.), uczestniczenie w targach pracy (12,1 proc.), czy korzystanie ze wsparcia urzędów pracy (17,3 proc.) i agencji zatrudnienia (10,7 proc.).

– Skuteczna rekrutacja zaczyna się dziś od zrozumienia, w jaki sposób kandydaci naprawdę szukają pracy. Jedni regularnie przeglądają portale z ogłoszeniami, inni zaglądają bezpośrednio na strony internetowe firm, a część korzysta przede wszystkim z rekomendacji i kontaktów. Dlatego nie ma jednego uniwersalnego sposobu prowadzenia rekrutacji. Coraz większe znaczenie mają odpowiednio dobrane kanały komunikacji, przejrzyste informacje i szybki kontakt– komentuje Grzegorz Gojny, Dyrektor Operacyjny Gi Group.

Z najnowszego „Barometru rynku pracy 2026” dowiadujemy się, że serwisy z ogłoszeniami są najważniejszym źródłem informacji o ofertach pracy dla wszystkich grup wiekowych. Częściej niż pozostali korzystają z nich osoby powyżej 55 lat (70 proc.), pracownicy usług (65 proc.), a także mieszkańcy największych miast – powyżej 500 tys. mieszkańców (63 proc.).

Jak firmy szukają pracowników?

Sprawdzono również, w jaki sposób pracodawcy poszukują pracowników. I w tym wypadku wygrywają portale z ogłoszeniami, który wskazało 41,4 proc. przedsiębiorstw. Firmy korzystają także ze wsparcia urzędów pracy (30,2 proc.), prowadzą rekrutacje wewnętrzne (22 proc.), biorą pod uwagę rekomendacje i polecenia (21,8 proc.), publikują ogłoszenia na swoich stronach internetowych (21,6 proc.). Rzadziej sięgają po media społecznościowe, polecenia, agencje rekrutacyjne czy reklamy w mediach.

– Choć portale z ogłoszeniami, media społecznościowe czy aplikacje to dziś podstawa każdej rekrutacji, technologia i różnorodność narzędzi to nie wszystko. Skuteczny proces wymaga spojrzenia oczami kandydata – poznania jego motywacji i ścieżki poszukiwania pracy. Tylko takie podejście gwarantuje sukces i zadowoli zarówno firmę, jak i nowego pracownika – mówi Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Sposoby rekrutacji wyraźnie zależą od wielkości organizacji i specyfiki branży. Z portali pracy korzysta 39 proc. małych, 43 proc. średnich i 42 proc. dużych przedsiębiorstw. Mniejsze firmy częściej niż większe korzystają z urzędów pracy (odpowiednio 36 proc., 28 proc. i 26 proc.).

Wraz ze wzrostem skali działalności rośnie znaczenie takich rozwiązań, jak rekrutacje wewnętrzne (od 18 proc. w małych do 32 proc. w dużych firmach), czy wsparcie agencji rekrutacyjnych (od 14 proc. do 23 proc.).

20. edycja „Barometru Rynku Pracy 2026” została opracowana przez ekspertów Gi Group Holding na podstawie badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research. Badanie wśród pracodawców zostało zrealizowane metodą CATI (25.02–09.03.2026 r.), a wśród pracowników metodą CAWI (23.02–03.03.2026 r.).

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