Marynarze będą mieli łatwiej. Zmiany przepisów jeszcze w 2026 roku

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt przewiduje nowelizację ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu oraz ustawy z 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Został on wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.

Marynarze będą mogli zawierać umowy elektronicznie

Część nowych regulacji dotyczy zagadnień z zakresu prawa pracy. Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, jedną z najważniejszych zmian będzie umożliwienie zawierania marynarskich umów o pracę w formie elektronicznej.

Obecnie ustawa o pracy na morzu opiera się przede wszystkim na tradycyjnych formach dokumentowania zatrudnienia. Po zmianach umowa o pracę marynarza będzie mogła zostać zawarta przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji dla pracownika, w szczególności obowiązku przekazania mu dokumentu utrwalonego na trwałym nośniku. Rozwiązanie ma uprościć proces zatrudniania oraz dostosować przepisy do realiów funkcjonowania międzynarodowego rynku żeglugowego.

Zmiany mają dotyczyć również zasad wynagradzania. Jak pisze dziennik, projekt przewiduje wyłączenie stosowania ogólnych reguł odnoszących się do minimalnego wynagrodzenia za pracę i wprowadzenie zasady, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie marynarza nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w państwie jego miejsca zamieszkania. Rozwiązanie to ma uwzględniać specyfikę międzynarodowej żeglugi oraz strukturę zatrudnienia załóg składających się z pracowników pochodzących z różnych państw.

W projekcie znalazły się również zmiany w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Przewiduje on również znaczące rozszerzenie gwarancji ochrony praw pracowniczych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał br.

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