Tyle rent wypadkowych wypłaca ZUS. Najczęściej z tego powodu

Renta wypadkowa to świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla osób, które całkowicie lub częściowo straciły zdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Liczba rent wypadkowych znacząco spadła

Z najnowszych danych opublikowanych przez ZUS wynika, że na przestrzeni ostatniej dekady wyraźnie spadła liczba osób pobierających renty wypadkowe. – Najnowsze dane pokazują, że liczba rent wypadkowych w Polsce regularnie spada. W 2025 roku pobierało je 123,3 tys. osób, blisko 1/3 mniej niż dekadę temu (180,5 tys. w 2016 r.). Daje to spadek o 57,2 tys. osób – pisze ZUS na platformie X.

ZUS ujawnia, że największa grupę świadczeniobiorców stanowią osoby z chorobami zawodowymi. Należą do nich:

choroby zakaźne i pasożytnicze (m.in. gruźlica, AIDS, borelioza),

choroby skóry (m.in. alergiczne kontaktowe zapalenie skóry),

pylice płuc (m.in. pylica azbestowa i węglowa),

choroby wywołane czynnikami chemicznymi,

choroby układu oddechowego (m.in. astma zawodowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych),

choroby spowodowane promieniowaniem (m.in. przewlekłe zmiany popromienne skóry),

nowotwory zawodowe,

choroby zawodowe układu ruchu,

choroby neurologiczne.

Osób pobierających rentę w związku z chorobą zawodową było w 2025 roku było 58,7 tys., podczas gdy w 2016 roku – 90,3 tys. Nieco mniej, bo 57,2 tys. to świadczeniobiorcy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy. Tu również nastąpił spadek w relacji do 2016 roku (wypłacano wówczas 78,4 tys. rent). Wyraźnie mniej, bo tylko 7,5 tys. świadczeń ma związek z wypadkiem w drodze do/z pracy (przed dekadą było ich 11,8 tys.).

– Wśród osób pobierających renty wypadkowe dominują seniorzy. Ponad 2/3 ma co najmniej 70 lat, a średni wiek świadczeniobiorcy wynosi 73,9 roku – informuje ZUS.

Skąd spadki?

Instytucja tłumaczy, że na zmniejszającą się liczbę rencistów wypadkowych wpłynęło prawdopodobnie kilka czynników jednocześnie. W ostatnich latach spada liczba wypadków przy pracy, rośnie kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a pracodawcy coraz częściej wdrażają rozwiązania ograniczające ryzyko zawodowe. W efekcie mniej osób doświadcza trwałych skutków zdrowotnych, które prowadzą do przyznania renty wypadkowej.

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