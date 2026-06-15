Awaria w znanym banku. Komunikat tylko rozjuszył klientów

Trudny początek tygodnia dla klientów Velobanku. Od poniedziałkowego poranka klienci skarżą się, że nie działa strona internetowa i część usług banku.

Awaria w VeloBanku. Komunikat rozjuszył klientów

VeloBank tłumaczy to skutkami weekendowego łączenia ich systemu z systemem przejmowanego Citi Handlowego. – Zakończyliśmy migrację 0,5 mln klientów Citi Handlowego do VeloBanku. Proces przebiegł zgodnie z planem, choć przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w części funkcji aplikacji. Pracujemy nad szybkim przywróceniem pełnej dostępności. Będziemy informować o postępie prac. Środki, dane i operacje klientów pozostają bezpieczne – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez bank na Facebooku.

W miniony weekend w banku trwały prace serwisowe związane z migracją bankowości detalicznej banku Cit Handlowego. Velo Bank zapowiadał, że od godz. 9 w sobotę do godz. 2 w nocy w poniedziałek niedostępne dla klientów będą bankowość internetowa i mobilna oraz płatności Blik. Płatności kartami i bankomaty miały być dostępne, ale klienci nie mogli płacić kartą w internecie z użyciem ePIN-u.

Komunikat wydany przez bank nie uspokoił klientów. – Jeśli dla Państwa brak jakiejkolwiek dostępności do konta jest zgodna z planem, to jako klient mogę tylko otworzyć konto w innym banku – napisała jedna z klientek instytucji.

W odpowiedzi na powyższy komentarz VeloBank powtórzył, że proces migracji 0,5 mln klientów został już zakończony, ale ze względu na skalę tego przedsięwzięcia mogą jednak nadal „pojawiać się chwilowe utrudnienia dotyczące bankowości internetowej”.

Wcześniej bank informował, że do 15 czerwca chce formalnie zakończyć przyłączanie bankowości detalicznej Citi Handlowego. Warunkową umowę tej transakcji podpisano pod koniec maja 2025 roku. VeloBank ma przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego.

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